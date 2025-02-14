Eskişehir'de Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Eskişehir\'de Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 'Dijital Gençlik Merkezi', gençlere yönelik atölyeler düzenleyerek dijital becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Merkezde yapılan ilk atölyede, gençler 3 boyutlu tasarım teknikleri öğrendi.

14.02.2025 15:07  Güncelleme: 15:10
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından açılan "Dijital Gençlik Merkezi" gençlere yönelik ilk atölyesini düzenledi. Gençlerin dijital beceriler kazanması ve geleceğe yön vermesi için açılan merkezde öğrenciler, 3 boyutlu tasarımlar ortaya çıkardı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinden yürütülen UNDP'nin uygulayıcı, TBB'nin ise ana faydalanıcı olduğu Avrupa Birliği/ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) hibe projesi kapsamında Eskişehir'de 'Dijital Gençlik Merkezi' (DİGEM) açıldı. 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında Haller Gençlik Merkezi içinde açılan Dijital Gençlik Merkezi ilk atölyesinde gençleri buluşturdu.

Eğitmen Zehra Çelik eşliğinde gençler, temel şekiller oluşturma, düzenleme ve bir modeli tamamlama süreçleri hakkında bilgiler öğrendiler. Günlük hayatta 3 boyutlu modellemenin ne olduğu hakkında bilgilerin verildiği atölyede gençler, hayalindeki bir ormanı ve hayallerindeki evi modelleyip tasarladı. Merkez hakkında bilgi veren EBB Gençlik Merkezleri Koordinatörü Ata Can Bayrı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle açılan bu merkezimiz gençlerimize, geleceğin meslekleri konusunda eğitimler vermeye başladı. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve bu ne benzer geleceğin meslekleri diye tanımladığımız çoğu alanda bu eğitimler olacak." dedi.

Son derece keyifli vakit geçiren gençler, "Teknoloji çağında biz Eskişehirli gençlere artık dijitale erişmek çok daha kolay olacak. Böyle bir imkanı bize sağladığı için öncelikle Ayşe Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun katkılarıyla hem geleceğimizi geliştirmek hem de birçok merakımızı gidermek için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de gençleri merkeze davet ederek, "Bu merkezimiz, teknolojiyle iç içe bir geleceği şekillendirmek isteyen her bir gencin hayalini gerçeğe dönüştürebilmesi için kapılarını açtı. İlk atölyemizde, gençlerimiz 3 boyutlu tasarımlar oluştur ve bu süreçte, dijital dünyanın ne kadar geniş bir alan sunduğunu birlikte keşfetti. Ancak bu, sadece bir başlangıç. Daha birçok farklı atölye ve etkinlik ile sizlere yeni beceriler kazandıracak, fikirlerinizi hayata geçirme konusunda size yardımcı olacağız. Sizler, bu dijital çağın özgün liderleri olma yolundasınız. Bu merkezde kazanacağınız beceriler, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasında da size güçlü bir yer edinmenizi sağlayacak. Eğer hayalinizdeki projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, burada sizleri bekleyen fırsatlar var. Hadi gelin, dijital dünyada birlikte öğrenelim, keşfedelim ve özgün potansiyelimizi en üst seviyeye çıkaralım. Gelin, dijital geleceğe birlikte yön verelim. Hepinizi merkezimize bekliyorum. Yeni fikirleriniz ve projelerinizle burası sizin için şekillenecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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