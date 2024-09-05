Eskişehir'de Dilencilik Denetimleri: 34 Şahsa İşlem Yapıldı

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Eskişehir Valiliği tarafından dilencilerle ilgili son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 34 şahsa işlem uygulanırken, 4 bin 845 TL tutarındaki dilencilik gelirine el konuldu.

Valilik tarafından il genelinde dilencilik yapan kişilerle ilgili 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında denetim yapıldı. Bu çerçevede; dilencilik yaptığı tespit edilen 34 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı ve elde edilen 4 bin 845,55 TL dilencilik gelirinin mülkiyeti kamuya geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman meslek memurlarınca da önceki aylardan işlemi devam edilenlerle birlikte 9 kişiye hane ziyareti gerçekleştirilerek ailelerin ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için gerekli çalışmalar başlatıldı. Farklı ilde ikameti olan 12 kişiye ilişkin bilgiler ise gereği yapılmak üzere ilgili valiliğe yazılı olarak bildirildi. Dilencilik yaptığı tespit edilen 18 şahıs da genel sağlık taramalarının yapılması için sağlık kurumlarına sevk edildi. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dilencilik yapan şahısların bulunduğu yönünde vatandaşlar tarafından 18 arama yapılarak ihbarda bulunulduğu ve kolluk birimlerince ihbarlar doğrultusunda süratle olaylara müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.

Valilik yetkilileri, halkın merhamet duygusunun istismar edilerek dilencilik yapılmasına, kendini koruyamayacak durumda olanların dilencilikte kullanılmasına ve bu suretle toplumsal yardımlaşma anlayışının zedelenmesine mani olmak için ilgili birimlerince yürütülen çalışmalara gerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan gerekse hassasiyet göstererek katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR