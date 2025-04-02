Eskişehir\'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince (EBB), 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte tramvaylarda bir günlüğüne bilet kontrolünü otizmli bireyler yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireyleri, tramvaylarda bilet kontrol görevlisi olarak görevlendirdi. Görevlerini büyük bir heyecan ve ciddiyetle yapan Ayşe Aydoğ, Said Bedri Doğan ve Burak Çakır farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Otizmli bireyler, tramvaylarda bilet kontrolü yaparak hem Eskişehir halkına hizmet verdiler hem de kendilerini daha fazla ifade etme fırsatı buldular. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu özel etkinlik sadece otizmli bireyler için değil, tüm topluma hoşgörü ve anlayış mesajı verirken, şehirdeki otizm farkındalığının artmasına da katkı sağladı.

"Bilet kontrol görevlisi olarak sizlerle olacaklar"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Bilge Çevik konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın topluma ve çalışma hayatına kazandırılması, gündelik işlerinde aktif olabilmelerini sağlamak ve bunu topluma gösterebilmek amacıyla 2 Nisan Dünya Otizm Günü kapsamında bir etkinlik düzenledik. Onlar bugün bilet kontrol görevlisi olarak sizlerle olacaklar. Otizmin farkındayız, daima bir aradayız." ifadelerini kullandı.

"Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim"

İlk defa bilet kontrolü yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen Said Bedri Doğan, "Bizim bu çalışmayı gerçekleştirmemize imkan sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere, engelli hizmetleri biriminde görev yapan tüm hocalarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Mutlulukları yüzlerinden okunan Ayşe Aydoğ ve Burak Çakır ise, Büyükşehir Belediyesine ve Estram ekibine çok teşekkür ettiklerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR