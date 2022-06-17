Eskişehir'de Emekli Astsubaylar Eylem Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Emekli Astsubaylar Eylem Yaptı

17.06.2022 18:35
Eskişehir'de Emekli Astsubaylar Eylem Yaptı

Eskişehir'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Platformu, göreve başlangıç dereceleri, makam ve görev tazminatı, emek ve maaş bağlama oranlarını protesto etti.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Platformu, göreve başlangıç dereceleri, makam ve görev tazminatı, emek ve maaş bağlama oranlarını protesto etti.

Eskişehir Adalar'da toplanan emekli astsubaylar yürüyüş öncesinde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Sami Tamam, göreve başlangıç derecelerinin lisans mezunları için 8. derece birinci kademeden, ön lisans mezunlarının ise 9. derece ikinci kademeden başlaması için 10 yıl önce söz verildiğini, çalışmaların devam ettiğinin söylendiğini hatırlattı.

"SADECE ŞEHİT CENAZELERİNDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl önce 8 Haziran 2018 tarihinde 'hayırlı olsun' denildiğini ancak geçen süre içerisinde halen düzenleme yapılmadığını aktaran Sami Tamam şunları söyledi:

"Bunca geçen yıla rağmen sorunlarımıza duyarsızlık gönüllerimizi incitmekte ve aidat duygumuza zarar vermektedir. TSK emekçileri sadece yarbay ve üst subaylardan ibaret değildir. Siyasileri sadece şehit merasimimizde değil yıllarca birikmiş sorunlarımızın çözümünde de yanımızda görmek istiyoruz. Sorunlarımızı somut ve çözüm odaklı muhatap alacak hükümet ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi bulamıyoruz. Artık söz değil icraat istiyoruz. Sadece şehit merasimlerimizde değil sorunlarımızda da yanımızda görmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından emekli astsubaylar İzmir marşı eşliğinde alkışlarla taleplerini sıraladı. Emekli astsubaylar daha sonra Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar Eskişehir marşını söyleyerek Türk bayraklarıyla yürüdü.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Emekli Astsubaylar Eylem Yaptı - Son Dakika

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