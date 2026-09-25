Eskişehir'de emekliler AYM'ye seslendi: Hukuksuzluğa "dur" denmeli - Son Dakika
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Eskişehir'de emekliler AYM'ye seslendi: Hukuksuzluğa "dur" denmeli

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Eskişehir\'de emekliler AYM\'ye seslendi: Hukuksuzluğa "dur" denmeli
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Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, "emeklilere seyyanen zam verilmesi ve gelir adaletinin sağlanması" çağrısında bulundu. Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) seslenerek, "AYM'nin söz konusu davayı zaman geçirmeden görüşmesini, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demesini, 17 milyon emekli adına bekliyoruz" dedi.

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, "emeklilere seyyanen zam verilmesi ve gelir adaletinin sağlanması" çağrısında bulundu. Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) seslenerek, "AYM'nin söz konusu davayı zaman geçirmeden görüşmesini, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demesini, 17 milyon emekli adına bekliyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, Hamamyolu Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "emeklilere seyyanen zam verilmesi ve gelir adaletinin sağlanması" çağrısında bulunulan açıklamada şunları söyledi:

"Kamuoyunda 2023 yılında yapılan yoklamalarında AKP iktidarı, yaklaşan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde umduğunu bulamayacağını anlayınca, emeklilere önemli vaatlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2023 tarihinde seçimlere üç gün kala, memur maaşlarındaki tüm artışların, memur emeklilerine de otomatik olarak yansıyacağını söylemişti. Aynı gün AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yapılacak düzenlemeye ilişkin, 'Bu düzenlemeden bütün emeklilerimiz de yararlanacak' açıklamasında bulunmuştu. Ancak seçimlerin ardından yapılan düzenlemede, kamu görevlerinin maaşlarına net 8 bin 77 lira seyyanen ödeme yapılırken, memur emeklilerinin aylıklarında hiçbir ekleme yapılmadı.

"EMEKLİLERE VERİLEN VAATLERE YÖNELİK HİÇBİR ADIM ATILMADI"

Aradan geçen bunca zamana rağmen, emeklilere verilen vaatlere yönelik hiçbir adım atılmadı. Verdiğimiz mücadele ve girişimlere hiçbir olumlu yanıt verilmedi. Emekli sendikaları olarak bu tarzın 'emeklileri oyalama taktiği' olduğu çok açıktır. Çıkarılan yasada emeklilerin dışarıda tutulması, 4688 sayılı yasaya ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. AKP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı iktidarı, yasanın arkasından dolanmış, meseleyi bir 'oldubittiye' getirmiş, adeta hile yapmıştır.

"ADALETLİ BİR GELİR DAĞILIMI DÜZENLEMESİ MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Dip aylık çeperinde aylık alan SGK, Bağ-Kur emeklilerine, dul, engelli ve yetim aylığı alanlara yönelik hiçbir açıklama yapılmamıştır. Ayrımcılık değil, eşitliği temel alan bir düzenlemeyle, emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına yükseltilmesinden geçer. Onun için adaletli bir gelir dağılımı düzenlemesi mücadelesi veriyoruz. Bugün 25 bin 100 lirayı bulan seyyanen zam, bu kapsamda değerlendirilmeli ve derhal bütün emeklilere verilmelidir. Anayasa Mahkemesi, davayı bu anlamda esastan görüşecektir. Buradan Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz: Bu görüşme süresi çok uzamamalıdır. Sürenin uzatılması, Anayasa Mahkemesini şaibe altında bırakacaktır. Anayasa Mahkemesinin söz konusu davayı zaman geçirmeden bir an önce görüşmesini, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demesini, 17 milyon emekliler adına bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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