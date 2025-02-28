Eskişehir\'de Evlilikte 25. Yıl Kutlandı

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Eskişehir'de evlilikte 25'inci yılını tamamlayan aileyi, Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

Sivrihisar İlçesi'nde ikamet eden ve Engelli Evde Bakım Hizmeti'nden faydalanan bir çift evlilikte 25'inci yılını tamamladı. Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince, '2025 #AileYılı' çerçevesinde aileye ziyarette bulundu. Ziyaretin anısına çekilen fotoğraf Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. - ESKİŞEHİR