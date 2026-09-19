Eskişehir’de gaziler ve şehit yakınlarından şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Eskişehir’de gaziler ve şehit yakınlarından şehitlik ziyareti

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Eskişehir’de gaziler ve şehit yakınlarından şehitlik ziyareti
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Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında gaziler ve şehit yakınları şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında gaziler ve şehit yakınları şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Program kapsamında ilk olarak Vişnelik Hava Şehitliği'ne uğrayan gaziler ve şehit yakınları, vatan uğruna can veren şehitler için dualar okudu. Ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne gidildi. Kanlıpınar Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve tüm şehitler için dua edildi.

"Dualarımızı Allah kabul etsin"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, günüm anlam ve önemine değinerek, "19 Eylül Gaziler Günü, 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verildiği gündür. Bu münasebetle bugün Kanlıpınar Şehitliği'nde gazilerimizle birlikte burada yatan tüm şehitlerimize dua ettik. Dualarımızı Allah kabul etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin bize böyle bir vatan emanet etmesinden dolayı gaziler olarak Gaziler Haftası'nda teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüEskişehirYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir’de gaziler ve şehit yakınlarından şehitlik ziyareti - Son Dakika
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