Eskişehir'de Geleneksel Kahvaltı Programı 17. Kez Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Geleneksel Kahvaltı Programı 17. Kez Düzenlendi

Eskişehir\'de Geleneksel Kahvaltı Programı 17. Kez Düzenlendi

Tepebaşı Gençlik Merkezleri, geleneksel kahvaltı programının 17. etkinliğini düzenledi. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı programda, gençlere sunulan hizmetler ve destekler paylaşıldı.

22.12.2024 14:34  Güncelleme: 14:49
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Eskişehir'de Tepebaşı Gençlik Merkezleri'nin geleneksel hale getirdiği kahvaltı programının bu yıl 17'ncisi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürürken, kentteki öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, geleneksel kahvaltı programının 17'ncisi düzenlendi. Program, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi.

Merkezlerde sunulan hizmetler anlatıldı

Etkinlikte konuşan Gençlik Merkezleri yetkilileri; öğrenciler için merkezlerde ücretsiz verilen kurslardan, öğrencilere akşam yemeği desteğinden, sıcak çorba ikramından ve sınav döneminde yaptıkları hizmetlerin yanında üniversiteye hazırlanan öğrencilere verilen desteklerden bahsetti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Öğrenciler, kendilerine verilen desteklerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Programa Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci, öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde gönüllülük esası ile çalışan eğitmenler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Belediye, Tepebaşı, Gençlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Geleneksel Kahvaltı Programı 17. Kez Düzenlendi - Son Dakika

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