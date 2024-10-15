Eskişehir'de Gençlik Atölyeleri İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Gençlik Atölyeleri İçin Kayıtlar Başladı

Eskişehir\'de Gençlik Atölyeleri İçin Kayıtlar Başladı

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde 2024 güz dönemi atölye kayıtlarının başladığını duyurdu. 18-35 yaş arasındaki gençler, yazarlık, fotoğrafçılık, dans ve daha birçok alanda ücretsiz atölyelere katılabilecek. Kayıt süresi 20 Ekim'de sona erecek.

15.10.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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Eskişehir'de 'Gençlere değer veriyor, gençlerle yükseliyoruz' sloganıyla çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nin 2024 yılı güz dönemi atölye kayıtlarının başladığı açıklandı.

Metin ve senaryo yazarlığı, fotoğrafçılık, ileri fotoğrafçılık, yoga, ses eğitimi, diksiyon, temel oyunculuk, pandomim, tango, salsa-bachata, felsefe tarihi, kısa film atölyelerinin yer aldığı Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde güz dönemi kayıtları başladı. Yapılan açıklamaya göre, 18-35 yaş sınırının bulunduğu atölyeler için kayıtlar 20 Ekim Pazar günü sona erecek. Ayrıca ücretsiz olan atölyelerde kontenjan sınırı bulunuyor.

Ceren Özüdemir Gençlik Merkezi kursiyelerini bekliyor

İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde kütüphaneden sınıfa, dans ve tiyatro odasına kadar birçok alan bulunuyor. Tüm gençlerin kullanımına açık olan 5 katlı Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde 4 sınıf, dans ve tiyatro salonu, dinlenme salonu ve bir de Önder Baloğlu Kütüphanesi bulunuyor. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, hafta içi 09.00 - 22.00, Cumartesi günü 10.00-22.00, Pazar günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Gençlik Atölyeleri İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika

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