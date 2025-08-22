Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 231 Bin TL Ceza

Eskişehir'de haftalık gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 231 bin 322 TL ceza yazılırken, 1 imha kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı amacıyla çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Ekiplerce 289 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 14 numune alımı, 26 ithalat ve 182 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 6 idari yaptırım uygulanırken, toplam 231 bin 322 TL para cezası yazıldığı ve 1 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR