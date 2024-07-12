Eskişehir'de 'GÜNY'ÜZÜM Projesi' kapsamında 7 bin 450 adet asma fidanı dikildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 'GÜNY'ÜZÜM Projesi' kapsamında 7 bin 450 adet asma fidanı dikildi

Eskişehir\'de \'GÜNY\'ÜZÜM Projesi\' kapsamında 7 bin 450 adet asma fidanı dikildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'GÜNY'ÜZÜM Projesi' çerçevesinde, Günyüzü ilçesinde üretim yapan çiftçilere hibe olarak teslim edilen 7 bin 450 adet asma fidanı bahar döneminde dikildi. Proje ile ilçede bağcılığın canlandırılması ve çiftçilere destek sağlanması hedefleniyor.

12.07.2024 14:44
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'GÜNY'ÜZÜM Projesi' çerçevesinde, Günyüzü ilçesinde üretim yapan çiftçilere hibe olarak teslim edilen ve bahar döneminde dikimleri gerçekleştirilen 7 bin 450 adet asma fidanları yeşeriyor.

2023 yılı güz döneminde Günyüzü ilçesinin iklim ve toprak özellikleri dikkate alınarak, üreticilerin tercih ettiği çeşitler arasından seçimi yapılarak temin edilen üzüm fidanlarının 2024 yılı bahar döneminde üreticilere teslimi sonrası araziye dikimleri gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 236 üreticiye Michele Palieri çeşidi 7 bin 450 adet asma fidanı desteği verilerek dikimleri yapılırken, 30 dekarlık yeni bağ sahası oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi tarafından hazırlanan 'GÜNY'ÜZÜM Projesi' ile ilçede daha önceki yıllarda yapılan bağcılığın gerek asma bahçelerinin yaşlanması, gerekse köyden kente göç etkisiyle yavaş yavaş azalması nedeniyle yöreye uygun anaç ve çeşit seçimi ile yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Hibe destekleri için çeşitli hususlar gözetiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanmakta olan TAKEP çerçevesinde; yaklaşık 4 yıldır Eskişehirli çiftçilere tohum, fidan, fide tedariki noktasında destek sağlanıyor ve projeler yüzde 50 ila 75 aralığında hibe desteği sağlanarak gerçekleştiriliyor. Projeler uygulanırken özellikle ekilmeyen veya nadasa bırakılan alanların etkin kullanımlarının sağlanması, çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan ve destekleme ödemelerinden istifade edemeyen çiftçilere destek sağlanması; sel, dolu, kuraklık gibi doğal afetlerden etkilenen çiftçilere yardım eli uzatılması, şehit-gazi yakını gibi çiftçilere destek olunması noktasında çeşitli hususlar gözetilerek hibe destekleri veriliyor.

Kontroller sırasında, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından çiftçilere teknik bilgi de sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Günyüzü, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 'GÜNY'ÜZÜM Projesi' kapsamında 7 bin 450 adet asma fidanı dikildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 'GÜNY'ÜZÜM Projesi' kapsamında 7 bin 450 adet asma fidanı dikildi - Son Dakika
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