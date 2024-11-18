Eskişehir'de Hakiki Boza Sırrı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Hakiki Boza Sırrı

Nihat Köroğlu, doğal bozanın sırrını açıkladı; talep Kanada ve Belçika'ya kadar ulaştı.

18.11.2024 23:54
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Eskişehir'in 35 yıllık esnafı hakiki bozanın sırrını açıkladı

Esnaf Nihat Köroğlu:

"Hakiki bozanın sırrı doğal olmasında"

" Kanada'dan tutun, Belçika'ya kadar bizden boza alıp götürenler çok oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 35 yıldır esnaflık yapan Nihat Köroğlu, havaların soğumasıyla birlikte ürettikleri bozaya talebin arttığını anlatarak hakiki üründeki en büyük sırrın doğallık olduğunu söyledi.

Kasım ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuk havalar etkisini gösteriyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla tüketim alışkanlıklarında değişiklik yaşanırken, üzerine tarçın dökülerek tüketilen ve lezzetiyle dikkat çeken bozanın talepleri her geçen gün yoğunlaşıyor. Mısırla birlikte çeşitli malzemeler kullanılarak üretilen doğal Eskişehir bozası hem yurt içinden hem de başka ülkelerden kendisine alıcı buluyor. Boza özellikle emzirme dönemlerindeki annelerin sütünü arttırdığına ve grip gibi hastalıklara iyi geldiğine inanılması sebebiyle tüketilirken, kilosu 120 TL'den satışa sunuluyor.

"Hakiki bozanın sırrı doğal olmasında"

Yaklaşık 35 yıldır bozacılık yapan Nihat Köroğlu, hakiki bozanın sırrıyla ilgili konuştu. Kendilerinin meşhur Eskişehir bozasını başta mısır olmak üzere çeşitli malzemeleri kullanarak imal ettiklerini dile getiren Köroğlu, "Bozayı değişik ürünlerden yapanlar da var. Bizim bozamız gluten içermiyor, çölyak hastaları rahatlıkla yiyebiliyor. Havalar soğuyunca vücut mikroplardan dolayı boza istiyor. Hakiki bozanın sırrı doğal olmasında. Bizim kendi imalatımız, ürünü de kendimiz yetiştiriyoruz. Maya çok önemli. Market bozası değil açıkçası. Bizde tatlandırıcı bir şey yok. Doğal boza ile diğerlerinin arasındaki fark tatlandırıcı olması. İmalat ucuz olsun diye şeker yerine glikoz katarlar. Boza öksürüğe ve gribe iyi gelir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Tarçın attığımızda şekeri dengeler. Şu an talepler oldukça güzel. Kanada'dan tutun, Belçika'ya kadar bizden boza alıp götürenler çok oluyor. Artık yazları da bozamız bulunuyor. Ancak özellikle soğuk havalarda müşterimiz çoğalıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hakiki Boza Sırrı - Son Dakika

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