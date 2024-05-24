Eskişehir\'de Haşhaş Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi Gerçekleştirildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın desteklediği 'Tarımsal Yenilik Yayım Projesi' çerçevesinde, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Çelikoğlu ve Hüseyin Bey Haşhaş Çeşitlerinin Eskişehir İlinde Yaygınlaştırılması Projesi', Mahmudiye İlçesi'nde bir tarla günü etkinliği olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, İlçe Ziraat Odası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, Çelikoğlu ve Hüseyin Bey haşhaş çeşitlerinin bölge tarımı için önemine değindi. Gümüş, bu çeşitlerin yüksek verim ve kalite özellikleri ile çiftçilere büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ferda Çelikoğlu Koşar, katılımcılara haşhaş çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Koşar, Çelikoğlu ve Hüseyin Bey haşhaş çeşitlerinin gelişim süreçlerini, bölgeye adaptasyonlarını ve tarımsal verimliliklerini detaylandırarak, bu çeşitlerin Eskişehir tarımı için sunduğu avantajları vurguladı. Sunumunda çeşitlerin toprak ve iklim şartlarına uyumları, hastalıklara karşı dirençleri ve sağladığı kazanç hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor

Proje çerçevesinde Eskişehir'de yaygınlaştırılması hedeflenen Çelikoğlu ve Hüseyin Bey haşhaş çeşitlerinin, yüksek verim potansiyeli ile bölge çiftçilerine ekonomik olarak büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bu tür etkinlikler ile tarımsal yeniliklerin çiftçilere tanıtılması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. Tarla günü etkinliği, katılımcıların haşhaş tarlasında incelemelerde bulunmaları ve uzmanlardan birebir bilgi almaları ile devam etti. Çiftçiler, yeni haşhaş çeşitlerinin ekim, bakım ve hasat süreçleri hakkında merak ettikleri soruları uzmanlara sorma fırsatı buldu. Etkinlik, karşılıklı bilgi alışverişinin yanı sıra, çiftçilerin yenilikçi tarım teknikleri hakkında bilinçlenmelerini sağladı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal yeniliklerin sahada uygulamalı olarak tanıtılmasının, çiftçilerin bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağını ve bu sayede bölgesel tarımın daha da güçleneceğini belirtti. - ESKİŞEHİR