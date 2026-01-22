Hayvanseverler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin önünde eylem yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem gerçekleştiren hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Nesrin Çiçek, "Gelin, herkesin yüreğini sızlatan ve bu yüzyıla yakışmayan görüntüleri el birliğiyle ortadan kaldıralım. Lütfen yaşam alanlarını gönüllülere açın" dedi.

Akpınar Mahallesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Alanı'nda aç ve susuz bırakılan onlarca köpeğin birbirini parçaladığı iddiası dün gündeme gelmişti. Tepki çeken iddialarla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hayvanseverler bugün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplandı. Eylem yapan hayvanseverler, yürek sızlatan bu tür görüntülerin son bulması ve yaşam alanlarının gönüllülere açılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Yaşam hakları konusunda sınıfta kaldılar"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan hayvan hakları savunucusu Nesrin Çiçek, "Bizim şehri iktidardan alıp muhalefete tekrar teslim etmemizin ana nedeni, bizimle beraber yaşam hakları konusunda direniş gösterdikleri içindi. Fakat sınıfta kaldıklarının altını çizmek istiyoruz. Biz herkesin kulağına bir küpe takmak istiyoruz. Yaşam alanları, 2028 yılına kadar kanunen süresi olan alanlardır. Peyderpey altyapısı oluşturularak hayvanlar yaşam alanlarına alınması gerekirken, ilçelerden gelen, hiçbir şekilde altyapısı olmayan küçük arabalara 25 tane köpeğin sığdırıldığı, saman balyası ipleriyle bağlanarak yaşam alanlarına getirildiğini biliyoruz. Oysa ki bizim şehrimizde bir protokol yapıldı. İşin ehli Tepebaşı Bakım Evi ve Odunpazarı Bakım Evi, kısırlaştırma merkezi olarak çok çok daha verimli olabilirdi. Trafik ışıklarında bile geçmeyi, dur-kalk yapmayı bilen hayvanlar şehrin içerisinden sürgün edilerek barınaklara götürüldü. Kırsalda yaşam mücadelesi veren, zaten barbarlaşmış, yaşamı mücadeleyle kazanmış hayvanların orta göbeğine atıldı" şeklinde konuştu.

"Bu yüzyıla yakışmayan görüntülerini el birliğiyle ortadan kaldıralım"

Sözlerinin devamında ilgili kişi ve kurumlara çağrıda bulunan Çiçek, şunları söyledi:

"Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Türkiye'nin lokomotifidir. En mahir ustalar bu şehirde yetişmiştir. Gelin, bütün iş adamlarını harekete geçirin. Tüm insanlara, 'Biz çok güzel şeyler yaptık, yapıyoruz' diye halının altına süpürmek yerine; STK'lar, gönüllüler, iş adamları, ocak başkanlarıyla gelin, şu herkesin yüreğini sızlatan ve bu yüzyıla yakışmayan görüntülerini el birliğiyle ortadan kaldıralım. Lütfen yaşam alanlarını gönüllülere açın. Türk insanı vicdanlıdır. Bugüne kadar bu hayvanları zaten bizler el birliğiyle yaşattık, bundan sonrasını da başarabiliriz. Ayşe Ünlüce'ye de sesleniyorum: Lütfen yaşam alanını gerçek sahiplerine, işin ehli olanlara, kırsal hizmet yapanlara, kısırlaştırmayı başarabilenlere teslim edin, günlük besleme yapanlara istişare edecek toplantılar yapın ve kaldırın." - ESKİŞEHİR