Eskişehir\'de İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Paneli Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde " İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre" paneli düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi "İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre" paneli düzenledi. Panelin en önemli çıktılarından biri Eskişehir'de biyoçeşitlilik envanteri hazırlıklarına başlanması oldu. Kurumlar arası işbirliğini esas alan envanter çalışması, Eskişehir'in doğal zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Eskişehir'de anlamlı bir panele imza atıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü iş birliğiyle düzenlenen "İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre" paneli Haller Gençlik Merkezinde gerçekleşti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi danışmanlarından Prof. Dr. Ahmet Çabuk'un moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmühan Potoğlu Erkara, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Candan ve aynı üniversiteden Prof. Dr. Cengiz Türe konuşmacı olarak katıldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Çabuk, biyoçeşitlilik ve çevre sorunlarının bütüncül yaklaşımlarla ele alınmasının önemini vurgularken, kurumlar arası iş birliğinin bu alandaki çalışmalara değer katacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi çalışanları, üniversitelerin öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı panelde, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğinin yerel etkileri ve çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Panelde konuşmacılar, Eskişehir'in sahip olduğu biyoçeşitlilik potansiyeline dikkat çekerken, iklim değişikliğinin tarım, toprak sağlığı, su yönetimi, çevre etiği ve gençlerin farkındalığı üzerindeki etkileri konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundular.

Panelin en önemli çıktılarından biri ise Eskişehir Biyoçeşitlilik Envanteri'nin hazırlanacağının ilan edilmesi oldu. Bu önemli çalışmada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra, biyoçeşitlilik konusunda uzman emekli öğretim üyeleri de aktif rol alacak. Kurumlar arası işbirliğini esas alan bu envanter çalışması, Eskişehir'in doğal zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. Panel sonunda, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının ve STK'ların iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konusunda daha fazla iş birliği içinde olması gerektiği vurgulandı. - ESKİŞEHİR