Eskişehir'de İklim İzcileri Kış Programı Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de İklim İzcileri Kış Programı Başladı

Eskişehir\'de İklim İzcileri Kış Programı Başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından başlatılan İklim İzcileri kış programı, çocuklara iklim krizi ve çevre bilinci oluşturmayı hedefliyor. Program, çeşitli etkinliklerle özgüven, sorumluluk, liderlik ve takım çalışması gibi becerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

30.09.2024 15:32  Güncelleme: 15:35
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri kış programı yoğun katılımla başladı. Çocuklara yönelik düzenlenen ve pek çok etkinlik içeren program ile iklim krizine karşı bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İklim Spor Kulübü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı altında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci katmak amacıyla "İklim İzcileri" kış programı başladı.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Eskişehir İklim Spor Kulübü ve İzcilik Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen programda, çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerileri ve yetenekleri geliştirip güçlendirmek hedefleniyor. Program kapsamında Tepebaşı İklim Sözcüleri önderliğinde düzenlenen iklim ve enerji çalışmaları, iklim ve çevre ile ilgili önemli gün ve haftalara katılım, iklim ve çevre ile ilgili eğitim, proje çalışmaları ve sergiler, dijital bağımlılığı azaltmak amacı ile doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor.

10-15 yaş aralığında lisansını alan eski izcilerle birlikte 150 öğrencinin yer aldığı program Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda başladı. Etkinlikte, önceki dönem yapılan çalışmaların yer aldığı video gösterimi yapıldı. Video gösteriminin sonunda bu dönem neler yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi. Program kapsamında izcilik, iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler de gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tepebaşı, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de İklim İzcileri Kış Programı Başladı - Son Dakika

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