Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu tarafından düzenlenen kış öncesi etkinliğinde, yaklaşık 450 çocuğa mont ve bot dağıtıldı.

Porsuk Spor Salonu'nda pazar günü gerçekleştirilen organizasyonda çocuklara mont ve botların yanı sıra el örgüsü bereler, boyunluklar ve çeşitli oyuncaklar da hediye edildi. İkramların da yapıldığı programda minikler; Bubble Show, kukla gösterisi, maskotlar ve çeşitli oyunlarla vakit geçirdi. Geleneksel hale getirilen etkinlikle, kış mevsimi öncesinde çocukların giyim ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı.