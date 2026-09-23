Eskişehir\'de iplikçi Oymak, örmenin hobi değil terapi olduğunu söyledi

Eskişehir'de iplikçilik yapan Mehmet Oymak, gençlerin örmeye çok meraklı olduklarını ve örmenin sadece bir hobi olmayarak terapi görevi de gördüğünü söyledi.

Örgü örmek insanların giyim ihtiyacını karşılamak amacıyla başlamış, gelişen teknoloji ile dekoratif, hobi ve sosyal faaliyetlerde kullanılan bir el becerisi uğraşı olarak biliniyor. Eskişehir'de 8 yıldır iplik satış esnaflığı yapan 64 yaşındaki Mehmet Oymak, vatandaşların genellikle kış mevsiminde örmeye başladıklarını söyledi. Gençlerle beraber çeşitli meslek sahibi vatandaşlarında örgü örmeye ilgisinin olduğunu belirten Oymak, örgü örmenin sadece bir hobi değil aynı zamanda terapi olduğunu düşündüğünü anlattı.

"Kış mevsiminin gelmesiyle işlerimiz yoğunlaşıyor"

Vatandaşların örgüye yazın çok ilgisi olmadığını söyleyen Mehmet Oymak, "İpleri alan insanlar kendilerine kazak, atkı ve bere gibi ürünleri örüyorlar. Bir de hobi olarak çanta örenlerde var. Çantalarıda kağıt ip, penye veya makromelerden yapıyorlar. Bandana ören vatandaşlarda oluyor. Bu tarz ürünleri örmeyi hobi olarak yapıyorlar. Bizim işlerimiz yazın yoğun olmaz. Genelde insanlar kışın örerler; yazın tatile giderler. Yaz mevsiminde çoğu vatandaş örmeyle uğraşmayı tercih etmiyor. Fakat kış mevsiminin gelmesiyle işlerimiz yoğunlaşmaya başlar" dedi.

"Üniversiteli gençler çok örüyor"

Öğrencilerin el örgülerine yoğun ilgilerinin olduğunu anlatan Oymak, "Gençler kız veya erkek arkadaşlarına örgü örüyorlar. Genç erkeklerden de örgü örenler var. Bir anımı anlatayım size; üniversiteli erkek gencimiz ablasına motif bir yatak örtüsü örmüş bana telefondan gösterdi. Örme işiyle uğraşan bir arkadaşım ise fotoğrafı görüp 'Benden güzel örmüş' demişti. İnsanlarda artık 'el örgüsü yapılmıyor' algısı var. Aslında örgü ören insan çok. Öğrenciler kendi aralarında grup oluşturuyorlar. Ulus Anıtı'nın önünde 30-40 kişi toplanıp örgü örüyorlar. Sadece öğrencilerde değil tıp profesörü, hukukçu, savcı ve hekim olan varandaşlarında örgü ördüğü oluyor. Özellikle üniversiteli gençler çok örüyor" şeklinde konuştu.

"El örgüsü yapmak sadece hobi değil bir terapide"

Örgü örmenin yararlı bir noktası olduğunu düşünen Mehmet Oymak, "Alzheimer olan vatandaşlar için toplu şekilde ip alırlar. O Alzheimerlı hasta kimseye sataşmadan örgüsünü örer. Aralarında çok güzel örenlerde var. Psikolog olan bir müşterim sürekli buradan hastaları için ip alır. Aldıkları ipi hastalarına ördürürler. Aslında el örgüsü yapmak sadece hobi değil bir terapide. Müşterim olan psikolog hastalarına ördürdüğü örgüleri panayır yapıp satışada sunuyor" ifadelerini kullandı.