Eskişehir\'de İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Dağıtım Töreni Düzenlendi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" çerçevesinde, Sarıcakaya ilçesine bağlı Düzköy, Beyköy, Kaukaya, İğdir ve Laçin mahallelerinde 25 üreticiye mevcut tarım teknolojilerini doğru kullanarak İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikası dağıtım töreni düzenlendi.

Söz konusu dağıtım törenine Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek, teknik personel ve çiftçiler katılım sağladı.

Proje çerçevesinde üreticilere, entegre mücadele, ilkyardım, hijyen ve işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi. Ayrıca, proje bütçesinden temin edilen malzemeler ilgili çiftçilere ayni destek olarak verildi. Destek verilen bu malzemeler arasında boş ilaç ambalajları için çöp konteynerleri, kaza ve acil durumlar için ilkyardım setleri, zirai mücadele ilaç depoları için yangın söndürücüler, koruyucu kıyafetler (Değişebilir filtreli gaz maskesi, tulum, kimyasal koruyucu eldiven) ve tehlike ve uyarı levhaları yer aldı.

İTU sertifikası, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş sertifikasyon şirketlerinden biri ile sözleşme imzalanmasının ardından, bu kuruluşun kontrolüyle elde ediliyor. Sertifikasyon şirketi, yaş meyve ve sebze kategorisinde yer alan domates üreticilerini 207 kritere göre değerlendiriyor. Uygunluk sağlayan üreticiler, sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Bu sertifika, ürünlerin insan ve hayvan sağlığına zarar veren biyolojik ve kimyasal kirlilik içermediğini, üretim sürecinde çevreye zarar verilmediğini, üreticilerin ve çalışanların haklarının ve sağlıklarının korunduğunu ve hayvan refahının gözetildiğini belirtiyor. Proje bütçesi 350 bin TL olup, tamamı üreticilerin ve tüketicilerin İyi Tarım Uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi için kullanılıyor. - ESKİŞEHİR