Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Jandarma, Eskişehir'de 6 şahsın kaçak tütün satışına yönelik operasyon düzenledi, 16 bin paket sigara ele geçirildi.

18.01.2025 20:01
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Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma ekiplerince kaçak sigara satışı yapan 6 şahsın, adreslerinden yapılan aramalarda çok sayıda tütün ve alkol ürününün yanı sıra tüfek ile geyik boynuzu ele geçirildi.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde şüpheli 6 şahsın kaçak yollardan temin ettiği sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi jandarma ekiplerince alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerce konuyla alakalı çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslara ait 8 farklı adreste yapılan aramalarda; 16 bin 404 paket sigara, 190 adet puro, 2 adet elektronik sigara, 13 şişe alkollü içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 takım geyik boynuzu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir\'de Kaçak Tütün Operasyonu
Kaynak: İHA

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