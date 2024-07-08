Eskişehir'de Kadın Üreticiler Sergi İçin Daha Fazla Gün ve Kapalı Alan Talep Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın Üreticiler Sergi İçin Daha Fazla Gün ve Kapalı Alan Talep Ediyor

Eskişehir\'de Kadın Üreticiler Sergi İçin Daha Fazla Gün ve Kapalı Alan Talep Ediyor

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi'ne katılan üretici kadınlar, sergiye ayrılan gün sayısının arttırılması ve kendilerine kapalı bir alan tahsis edilmesini talep ediyor.

08.07.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi'ne katılan üretici kadınlar, sergiye ayrılan gün sayısının arttırılması ve kendilerine kapalı bir alan tahsis edilmesini talep ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi, 5 Temmuz'da başladı. Dün (7 Temmuz) sona eren sergide stant açan kadınlar el emeği göz nuru eserlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Vatandaşların beğenisine sunulan ürünler büyük beğeni toplarken, kadınlar bazı istek ve talepleriyle ilgili belediyeye seslendi. Adalar Bulvarı üzerinde yapılan serginin yılda 3 gün olmasının yetersiz olduğunu söyleyen emekçi kadınlar, bu sürenin ayda 2'ye uzatılmasının kendileri açısından daha iyi olacağını ifade etti. Ayrıca Adalar Bulvarı'nda umdukları talebi görmediklerini dile getiren satıcılar, mümkün olursa belediyenin kendilerine özel kapalı ve sürekli bir alan oluşturma seçeneğini değerlendirmesini rica etti. Belediyeye tüm ürünlerini indirimler yaparak toplu şekilde satabileceklerini de belirten üreticiler, Başkan Kazım Kurt'a da bugüne kadar vermiş olduğu emekler adına teşekkürlerini iletti.

"Evde sürekli çalışıyoruz ama bize 3 gün ayırabiliyorlar"

Zeliha Akbaş, "Belediyenin açmış olduğu kurslara devam ediyoruz. Üretiyoruz ve satışa çıkıyoruz. Ürünlerimiz çok ilgi görüyor ama bize verilen gün sayısı yetersiz oluyor. Bir yıl boyunca çalışıyoruz, sadece 3 gün izin veriyorlar. Böyle stant açıyoruz, artık ne satarsak. Bu durumu belediye başkanımıza da ilettik. Evde sürekli çalışıyoruz ama bize 3 gün ayırabiliyorlar. Yani en azından ayda 2 gün yapılsa daha iyi olur. Ayrıca saatlerimizi verdiğimiz ürünleri gayet cüzi rakamlardan satıyoruz" dedi.

"Sergi en azından ayda 2 gün olsa bizim açımızdan daha iyi olur"

Evde sürekli çalıştıklarını ama tüm ürünlerini satamadıklarını söyleyen Emsal Öner, "Belediye bize bir iş yeri tahsis etse onun kirasını hep birlikte biz ödeyebiliriz. Öyle bir iş yeri istiyorum ben. Gün sayısı da yeterli gelmiyor. Senede 3 gün biz ne satabiliriz? Başkan Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyoruz. Bize çok destekleri oldu. Cahide hanım da çok destek çıktı. Hepsine teşekkür ediyorum ama o yardımı da istiyorum. Sergi en azından ayda 2 gün olsa bizim açımızdan daha iyi olur. Fazla bir şey değil. Bayağı bir kadın var, evde oturup üretiyor. Biz çalışmak istiyoruz, bu konuda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kapalı bir yer açsınlar, orası sürekli olsun"

Belediyenin stant düzeniyle ilgili de değerlendirmeler yapabileceğini ifade eden Hayriye Ersöz ise, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki, haklarımız daha fazla olsun. Sergi sadece yılda 3 gün olmasın, bu çoğaltılsın. ya da kapalı bir yer açsınlar, orası sürekli olsun. Mesela Hanımeli Sokak gibi. ya da belediye bizden indirimli şekilde ürünlerimizi alsın, kar payımız az olsun. Biz ona razıyız. Yeter ki bir şeyler üretelim. Bu bize yeterli gelmiyor yani." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kadın Üreticiler Sergi İçin Daha Fazla Gün ve Kapalı Alan Talep Ediyor - Son Dakika

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