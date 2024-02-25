Eskişehir\'de Kadınlar Günü Kutlamaları Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla kırsal ilçelerde başlattığı etkinlikler kapsamında '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlamaları başladı. Mahmudiye, İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde düzenlenen kutlamalarda yüzlerce kadın renkli görüntülere imza attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından "Güçlü Kadınlar Güçlü Toplumlar" sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Sivrihisar'ın ardından Mahmudiye, İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İlk olarak Mahmudiye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kutlamaya Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Belediye görevlileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Gündoğan, kadınların toplumda güçlü olmasına dikkat çekerek etkinlik katılımcıları başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinlik dolayısıyla, Başkan Gündoğan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın'a teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmaların ardından müzik eşliğinde oynanan oyunlar sırasında renkli görüntüler yaşanırken etkinlik büyük bir coşkuya sahne oldu.

8 Mart buluşmalarının diğer durakları ise İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri oldu. Buluşmalarda düzenlenen yemekli eğlence ile ilçe ve mahallelerinde yaşayan kadınlar eğlenceli bir gün geçirdi. İlçede esnaf ziyareti yapan CHP'nin EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de kadınlarla bir araya gelerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar sürdürülecek etkinlikler kapsamında kırsal ilçelerdeki kadın buluşmaları devam edecek.