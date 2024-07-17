Eskişehir\'de Kasap Uyarıyor: Etler Buzdolabında Çözülmeli

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Eskişehir'de kasaplık yapan esnaf Kadir Şen, sıcak havalarda buzluktan çıkartılan etlerin daha çabuk çözündüğüne dikkat çekerek malzemenin bozulmaması ve bakteri üretmemesi için tüketilmeden 1 gün buzdolabının soğutucu kısmında bekletilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları her geçen gün yükseliyor. Sıcak havalar nedeniyle açıkta kalan gıdalar daha da çabuk bozulurken, buzluktan çıkartılan etlerin dışarıda çözdürülmesiyle ilgili konuşan kasap Kadir Şen vatandaşları uyardı. Çözünmesi için çıkartılan etlerin mutfak tezgahına konulmasının yanlış olduğunu ifade eden Şen, bazı zamanlarda bu süreci hızlandırmak için gıdanın güneşin altına konulmasının ise sağlığa zararlı durumlar meydana getirebileceğini belirtti. Etin çözünmesi için yenmeden 1 gün önce buzluktan çıkarılıp buzdolabının soğutucu tarafına konulmasını tavsiye eden kasap esnafı, tüketilmeyecek parçaların bozulmaması için buzlukta muhafaza edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Etin buzluk yerine soğutucu tarafta, yani yine buzdolabının içerisinde çözünmesi lazım"

Kasap Kadir Şen, "Malum hava sıcaklıkları yükseliyor. Dolaptan çıkarttığımız kıyma ve etler daha çabuk çözünüyor. Vatandaş buzluktan çıkan eti genellikle dışarıya çıkarır ve mutfakta çözdürmeye çalışır. Bu yanlış bir şey. Etin buzluk yerine soğutucu tarafta, yani yine buzdolabının içerisinde çözünmesi lazım. Mutfak taşına koyduğumuzda et bakteri üretmeye başlar. Dolapta çözündüğü zaman bakteri üretmez, daha sağlıklı olur. Daha hızlı çözünsün diye güneşin altına koyanlar da var ama ondan sonra et sağlıklı olmuyor, çeşitli hastalıklar geliyor. Mesela yarın et yiyeceksen bu geceden onu çıkarıp dolabın soğutucu kısmına koyman lazım. Bir gün önceden bu yapılırsa daha sağlıklı olur" dedi.

"Tüketmeyeceğimiz et mutlaka buzlukta durmalı"

Sıcak havalarda kullanılacak kadar etin buzluktan çıkartılması gerektiğine vurgu yapan Şen, "Mesela yarım kilo kıyma ve kuşbaşı et dolabın soğutucu tarafında durabilir. Burada en fazla 3-4 gün dayanırlar. Tüketmeyeceğimiz et mutlaka buzlukta durmalı. Soğutucu kısımda çok bekleyen et renk kaçırır. Bir süre sonra da kanını akıtır, kokmaya başlar. Kısacası, ihtiyacımız olan eti buzluğun dışında bekleteceğiz. Ayrıca etleri poşette değil, mümkün olduğu kadar tabağa koyup üzerine streç çekerek muhafaza edeceğiz. Etleri poşete koyduğumuz zaman daha çok bakteri üretiyor, bu da dayanma süresini azalıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR