Eskişehir'de Kasap Uyarıyor: Etler Buzdolabında Çözülmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Kasap Uyarıyor: Etler Buzdolabında Çözülmeli

Eskişehir\'de Kasap Uyarıyor: Etler Buzdolabında Çözülmeli

Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, sıcak havalarda buzluktan çıkartılan etlerin daha çabuk çözündüğüne dikkat çekerek, etlerin bozulmaması ve bakteri üretmemesi için tüketilmeden 1 gün buzdolabının soğutucu kısmında bekletilmesi gerektiğini söyledi. Şen ayrıca, etlerin güneş altında çözündürülmesinin sağlık açısından zararlı olduğunu belirtti.

17.07.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kasaplık yapan esnaf Kadir Şen, sıcak havalarda buzluktan çıkartılan etlerin daha çabuk çözündüğüne dikkat çekerek malzemenin bozulmaması ve bakteri üretmemesi için tüketilmeden 1 gün buzdolabının soğutucu kısmında bekletilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları her geçen gün yükseliyor. Sıcak havalar nedeniyle açıkta kalan gıdalar daha da çabuk bozulurken, buzluktan çıkartılan etlerin dışarıda çözdürülmesiyle ilgili konuşan kasap Kadir Şen vatandaşları uyardı. Çözünmesi için çıkartılan etlerin mutfak tezgahına konulmasının yanlış olduğunu ifade eden Şen, bazı zamanlarda bu süreci hızlandırmak için gıdanın güneşin altına konulmasının ise sağlığa zararlı durumlar meydana getirebileceğini belirtti. Etin çözünmesi için yenmeden 1 gün önce buzluktan çıkarılıp buzdolabının soğutucu tarafına konulmasını tavsiye eden kasap esnafı, tüketilmeyecek parçaların bozulmaması için buzlukta muhafaza edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Etin buzluk yerine soğutucu tarafta, yani yine buzdolabının içerisinde çözünmesi lazım"

Kasap Kadir Şen, "Malum hava sıcaklıkları yükseliyor. Dolaptan çıkarttığımız kıyma ve etler daha çabuk çözünüyor. Vatandaş buzluktan çıkan eti genellikle dışarıya çıkarır ve mutfakta çözdürmeye çalışır. Bu yanlış bir şey. Etin buzluk yerine soğutucu tarafta, yani yine buzdolabının içerisinde çözünmesi lazım. Mutfak taşına koyduğumuzda et bakteri üretmeye başlar. Dolapta çözündüğü zaman bakteri üretmez, daha sağlıklı olur. Daha hızlı çözünsün diye güneşin altına koyanlar da var ama ondan sonra et sağlıklı olmuyor, çeşitli hastalıklar geliyor. Mesela yarın et yiyeceksen bu geceden onu çıkarıp dolabın soğutucu kısmına koyman lazım. Bir gün önceden bu yapılırsa daha sağlıklı olur" dedi.

"Tüketmeyeceğimiz et mutlaka buzlukta durmalı"

Sıcak havalarda kullanılacak kadar etin buzluktan çıkartılması gerektiğine vurgu yapan Şen, "Mesela yarım kilo kıyma ve kuşbaşı et dolabın soğutucu tarafında durabilir. Burada en fazla 3-4 gün dayanırlar. Tüketmeyeceğimiz et mutlaka buzlukta durmalı. Soğutucu kısımda çok bekleyen et renk kaçırır. Bir süre sonra da kanını akıtır, kokmaya başlar. Kısacası, ihtiyacımız olan eti buzluğun dışında bekleteceğiz. Ayrıca etleri poşette değil, mümkün olduğu kadar tabağa koyup üzerine streç çekerek muhafaza edeceğiz. Etleri poşete koyduğumuz zaman daha çok bakteri üretiyor, bu da dayanma süresini azalıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Bakteri, Güneş, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kasap Uyarıyor: Etler Buzdolabında Çözülmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:32:34. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kasap Uyarıyor: Etler Buzdolabında Çözülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement