Eskişehir\'de Kaset Satan Adam

Eskişehir'de kent merkezinde dolaşıp vatandaşlara kaset satmaya çalışan Harun Koçak, uzun yıllardır bu şekilde geçimini sağladığını anlattı.

Arifiye Mahallesi'nde elindeki poşetle gezerek kaset satmaya çalışan Harun Koçak göze çarptı. Karşı karşıya geldiği neredeyse tüm vatandaşlara, "Kaset almak ister misiniz?" diye soran Koçak'ın çabası çekti. Harun Koçak, faklı türdeki kasetleri yaklaşık 28 senedir bu şekilde dolaşıp sattığını anlattı. Koçak, kasetlerin adetini 100 TL'ye sattığını söyledi. - ESKİŞEHİR