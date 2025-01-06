Eskişehir\'de Kenti Deprem Riskine Karşı Güçlendirme Projesi Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında 52 mahallede toplam 51 bin 801 yapı ekipler tarafından incelendi.

2021'den bu yana sürdürülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir'in yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesini içeren protokolü 2023 yılının Şubat ayında imzalanmıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, protokol kapsamında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

İmzalanan "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü" kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İmzalanan ortak hizmet projesi protokolü kapsamında kentimizdeki yapı stokunun deprem riski açısından değerlendirilmesi amacıyla, konusunda uzman öğretim görevlilerinden oluşan 17 kişilik Bilim Kurulunca belirlenen hızlı değerlendirme yöntemi ile yapıların incelenmesi çalışmasının ilk iki etabı tamamlandı.

Zemin yapısı göz önünde bulundurularak öncelikli incelenmesi öngörülen ilk etap ile çevresindeki mahalleleri kapsayan ikinci etap kapsamında Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerimizde 52 mahallede toplam 51 bin 801 yapı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ekiplerince incelendi. İncelemeler sonucunda edinilen tespitler, coğrafi bilgi sistemleri yazılımları marifetiyle derlenerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortak çalışması ile hazırlanacak olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eskişehir Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP) kullanılacak. - ESKİŞEHİR