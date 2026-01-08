Hayvansever kadın ile belediye personeli arasında köpek tartışması

Eskişehir'deki bir parkta bazı köpekleri toplayan Odunpazarı Belediyesi personeli ile hayvansever kadın arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olay, Millet Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Odunpazarı Belediyesi personeli, bazı köpekleri sakinleştirici uyguladıktan sonra barınağa götürmek için araca koydu. Çevreden geçerken bu durumu fark eden Mihraç İzmit, koşarak belediye personelinin yanına gitti. Cep telefonu kamerası ile bu anları kayıt altına alan İzmit, barınağa götürüleceği belirtilen köpeklerin akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak istediğini söyledi. Yaşanan kısa süreli sözlü tartışma sonrası belediye personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"Alınan karara saygı duyuyorum ama onların akıbetlerini de öğrenmek istiyorum"

Toplanan sokak köpeklerine yaklaşık 4 yıldır besleme yaptığını ifade eden Mihraç İzmit, "Ben bu çevrede oturuyorum. Köpeğimi her gün bu parkta gezdiriyorum. Yıllardır beslediğim köpekleri almak istediklerini, bayılttıklarını fark ettim. Cep telefonumdan video kaydı başlatarak yanlarına gittim ve ne yaptıklarını sordum. Onlar da polisi arayacaklarını söylediler. Ben de vatandaşlık hakkımı kullandığımı, köpeklerin akıbetini öğrenebilmek, onların iyi ve sağlıklı olduğunu gösterebilmek için bu videoyu çektiğimi anlattım. Görebildiğim kadarıyla 3 köpeği topladılar. Onlar herkesin parkta gönüllü olarak besleyerek büyüttüğü, kimseye zararı olmayan yavrulardı. Şu an barınağa götürüldüler. Alınan karara saygı duyuyorum, ama onların akıbetlerini de öğrenmek istiyorum" dedi.

Polis ekiplerinin gelmesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. - ESKİŞEHİR