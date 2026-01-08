Hayvansever kadın ile belediye personeli arasında köpek tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hayvansever kadın ile belediye personeli arasında köpek tartışması

Hayvansever kadın ile belediye personeli arasında köpek tartışması
08.01.2026 09:37  Güncelleme: 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki Millet Bahçesi'nde Odunpazarı Belediyesi personeli tarafından köpeklerin toplanması sırasında hayvansever bir kadın ile belediye çalışanları arasında tartışma yaşandı. Kadın, toplanan köpeklerin akıbetini öğrenmek istediğini açıkladı.

Eskişehir'deki bir parkta bazı köpekleri toplayan Odunpazarı Belediyesi personeli ile hayvansever kadın arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olay, Millet Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Odunpazarı Belediyesi personeli, bazı köpekleri sakinleştirici uyguladıktan sonra barınağa götürmek için araca koydu. Çevreden geçerken bu durumu fark eden Mihraç İzmit, koşarak belediye personelinin yanına gitti. Cep telefonu kamerası ile bu anları kayıt altına alan İzmit, barınağa götürüleceği belirtilen köpeklerin akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak istediğini söyledi. Yaşanan kısa süreli sözlü tartışma sonrası belediye personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"Alınan karara saygı duyuyorum ama onların akıbetlerini de öğrenmek istiyorum"

Toplanan sokak köpeklerine yaklaşık 4 yıldır besleme yaptığını ifade eden Mihraç İzmit, "Ben bu çevrede oturuyorum. Köpeğimi her gün bu parkta gezdiriyorum. Yıllardır beslediğim köpekleri almak istediklerini, bayılttıklarını fark ettim. Cep telefonumdan video kaydı başlatarak yanlarına gittim ve ne yaptıklarını sordum. Onlar da polisi arayacaklarını söylediler. Ben de vatandaşlık hakkımı kullandığımı, köpeklerin akıbetini öğrenebilmek, onların iyi ve sağlıklı olduğunu gösterebilmek için bu videoyu çektiğimi anlattım. Görebildiğim kadarıyla 3 köpeği topladılar. Onlar herkesin parkta gönüllü olarak besleyerek büyüttüğü, kimseye zararı olmayan yavrulardı. Şu an barınağa götürüldüler. Alınan karara saygı duyuyorum, ama onların akıbetlerini de öğrenmek istiyorum" dedi.

Polis ekiplerinin gelmesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvansever kadın ile belediye personeli arasında köpek tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:20:06. #7.11#
SON DAKİKA: Hayvansever kadın ile belediye personeli arasında köpek tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.