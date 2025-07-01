Eskişehir'de Koruyucu Aile Günü Kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Koruyucu Aile Günü Kutlandı

Eskişehir\'de Koruyucu Aile Günü Kutlandı
01.07.2025 11:12
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Vali Aksoy, 119 çocuğun koruyucu aile desteğiyle yaşadığını vurguladı. 'Aile Yılı' ilan edildi.

Eskişehir'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde koruyucu ailelerle bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, ildeki 104 ailenin yanında 119 çocuğun koruyucu aile desteğiyle yaşamlarına devam ettiklerini belirtti.

Ailenin öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekün desteklenmesi amacıyla 2025 yılı Cumhurbaşkanı öncülüğünde 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Yine Cumhurbaşkanlığının 2021 yılında yayınlanan genelge ile de '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' olarak belirlendi. Bu çerçevede Eskişehir'de anlamlı bir program düzenlendi. Programa katılım sağlayan Vali Aksoy, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Programda konuşma yapan Vali Aksoy, "Çeşitli nedenlerle ailelerinden uzak kalan çocuklarımızın, devletimizin himayesinde en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü tedbir alınmakta, pek çok kurum ve kuruluş, bu alanda özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Devletin koruması altındaki bu çocuklarımızın tüm ihtiyaçları karşılanmakta, imkanlar seferber edilmektedir. Ancak, çocuklarımızın kurumlarda kalmaları durumunda eksik kalan bir unsur vardır, sıcak bir aile ortamı. İşte bu noktada 'Koruyucu Aile Müessesesi' çocuklarımızın sevgi dolu bir yuvada büyüyebilmeleri için örnek bir uygulama olarak ülkemizde başarıyla sürdürülmektedir. Eskişehir'de hali hazırda 104 ailemizin yanında 119 çocuğumuz koruyucu aile desteğiyle yaşamlarına devam etmektedir. Bu gönüllülük esasına dayalı kutsal görevi üstlenen siz değerli ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu görev; büyük bir sorumluluk, derin bir özveri ve gerçek bir fedakarlık ister. Sizler de bunu en güzel şekilde yerine getiriyor, bizlere umut veriyorsunuz" dedi.

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz"

Programa katılamayan tüm koruyucu ailelere de teşekkürünü ileten Vali Aksoy, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı öncülüğünde aile kurumunu daha da güçlendirmek adına tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu çerçevede, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, şimdiki Milletvekilimiz ve Komisyon Başkanımız Sayın Ayşen Gürcan hanımefendinin katkıları ve destekleri bizler için büyük bir kıymet taşımaktadır. Bugün aramızda bulunarak bu anlamlı güne verdiği değeri bir kez daha göstermiştir. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Konser etkinliği, koruyucu aileler adına konuşma yapılması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir'in koruyucu ailelere yazdığı mektubun okunmasıyla program sona erdi.

Programa Vali Aksoy'un yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Koruyucu Aile Günü Kutlandı - Son Dakika

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