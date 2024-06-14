Eskişehir'de Kurban Bayramı için yol kontrolleri ve kurban kesim yerleri açıklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurban Bayramı için yol kontrolleri ve kurban kesim yerleri açıklandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kurban Bayramı süresince kentteki geçici kurban kesim yerlerinde ve karayollarında yol kontrolleri yapılacağını belirtti. Yapılan kontrollerde kayıtsız, küpesiz, aşısız, hasta ve uygun olmayan hayvanların sevk edilmesi durumunda yasal işlemlerin yapılacağı vurgulandı. Ayrıca, tüm ilçelerde geçici kurban kesim yerlerinde görevlendirilen resmi veteriner hekimlerin kesim öncesi, kesim anında ve kesim sonrasında kontroller yapacağı ifade edildi.

14.06.2024 17:41
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki geçici kurban kesim yerleri ve yol kontrolleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Gümüş; karayolları üzerinde ekiplerce yol kontrolleri yapıldığını ifade ederek kayıtsız, küpesiz, aşısız, hasta ve kurbanlığa uygun olmayan hayvan sevklerinin belirlenmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ve bu tür hayvanların kurban olarak kesilmesinin önüne geçileceğine dikkat çekti. Gümüş, "Kurban Bayramı süresince İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları'nca belirlenmiş; 243 adedi Tepebaşı ilçesinde, 175 adedi Odunpazarı ilçesinde olmak üzere tüm ilçelerde geçici kurban kesim yerlerinde 71 resmi veteriner hekim görevlendirildi. Mesai mefhumu gözetmeden kontroller devam edecek. Ayrıca, görevli personellerin kurbanlık hayvanların kesim öncesi, kesim anında ve kesim sonrasındaki tüm kontrolleri yapılacak" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kurban Bayramı için yol kontrolleri ve kurban kesim yerleri açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kurban Bayramı için yol kontrolleri ve kurban kesim yerleri açıklandı - Son Dakika
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