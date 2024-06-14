Eskişehir'de Kurban Bayramı için yol kontrolleri ve kurban kesim yerleri açıklandı

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki geçici kurban kesim yerleri ve yol kontrolleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Gümüş; karayolları üzerinde ekiplerce yol kontrolleri yapıldığını ifade ederek kayıtsız, küpesiz, aşısız, hasta ve kurbanlığa uygun olmayan hayvan sevklerinin belirlenmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ve bu tür hayvanların kurban olarak kesilmesinin önüne geçileceğine dikkat çekti. Gümüş, "Kurban Bayramı süresince İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları'nca belirlenmiş; 243 adedi Tepebaşı ilçesinde, 175 adedi Odunpazarı ilçesinde olmak üzere tüm ilçelerde geçici kurban kesim yerlerinde 71 resmi veteriner hekim görevlendirildi. Mesai mefhumu gözetmeden kontroller devam edecek. Ayrıca, görevli personellerin kurbanlık hayvanların kesim öncesi, kesim anında ve kesim sonrasındaki tüm kontrolleri yapılacak" dedi. - ESKİŞEHİR