Eskişehir'de Kurban Bayramı'na Özel Kesim Hizmeti - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurban Bayramı'na Özel Kesim Hizmeti

Eskişehir\'de Kurban Bayramı\'na Özel Kesim Hizmeti
06.06.2025 14:41  Güncelleme: 14:52
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hayvan pazarında hayata geçirdiği kesim hizmeti ile vatandaşlardan tam not aldı. Hijyenik koşullarda veteriner hekimlerin gözetiminde gerçekleştirilen kesimler, bayramın ilk gününde yoğun ilgi gördü ve vatandaşların takdirini topladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hayata geçirdiği kesim hizmetiyle vatandaşların takdirini topladı.

Bu yıl ilk kez Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurban kesimi gerçekleştirildi. Dini vecibelere uygun ve hijyenik şartlarda veteriner hekimlerin gözetiminde yapılan kesimler sayesinde vatandaşlar kurban ibadetini güvenle yerine getirdi.

"Çok güzel bir hizmet"

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayvanların ve yetiştiricilerin konforu göz önünde bulundurularak pazarda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda hizmete açılan yeni kesim alanı, Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğun ilgi gördü. Hizmetten oldukça memnun kalan vatandaşlar, kurban kesiminin sistematik ve temiz bir şekilde yapıldığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ettiler. Bir vatandaş, "Sistem çok iyi. Baştan kesiyorlar, yüzüyorlar, parçalayarak teslim ediyorlar. Veteriner hekim kontrolünde yapılıyor. Çok güzel bir hizmet. Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye böyle bir tesisi Eskişehir'e kazandırdığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir hizmeti ilk kez Eskişehir'de gördüm"

Bir diğer vatandaş ise, " Türkiye'nin pek çok yerinde bulundum ama böyle bir hizmeti ilk kez Eskişehir'de gördüm. Kesimler hem islami kurallara uygun yapılıyor hem de hijyenik bir şekilde teslim ediliyor. Kurbanı alıp hemen kesime geçebiliyoruz, çok şaşırdım ve çok memnun kaldım. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Küçükbaş kesim hizmetini başlattık"

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Nurben Fatma Koptekin yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin geçen yıl verdiği söz doğrultusunda bu yıl hayvan pazarında küçükbaş kesim hizmetini başlattık. Dini vecibelere uygun, hijyenik ve veteriner hekim kontrolünde vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabiliyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kesim hizmeti, bayramın üçüncü günü de dahil olmak üzere 3 gün boyunca devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kurban Bayramı'na Özel Kesim Hizmeti - Son Dakika

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