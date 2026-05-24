Eskişehir Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Eskişehir Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından il genelinde uygulanacak resmi tedbirleri duyurdu.

Eskişehir Valiliği tarafından yayımlanan bildiride, güvenlik, sağlık, ulaşım, belediye hizmetleri, altyapı ve gıda denetimleri gibi kurumların görev alanına giren hususlarda bayram süresince yürütülecek çalışmaların detayları paylaşıldı. İl genelinde asayiş, trafik ve çevre düzeninin korunması amacıyla ilgili tüm birimlerin koordinasyon içinde görev yapacağı belirtildi.

Kurban kesim alanlarında alınan önlemler ve görevlendirilen personel sayısı açıklandı

Belediyeler tarafından belirlenen resmi kurban kesim yerlerinin dışındaki yol kenarları, park, bahçe ve dere yatakları gibi alanlarda kesim yapılmasının engellenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirilecek. Çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, ilçe müftülükleri tarafından 20 din görevlisi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise 49 veteriner hekim ile 5 veteriner sağlık teknisyeni kesim noktalarında hazır bulundurulacak. Kesim alanlarında trafik düzeninin sağlanması amacıyla uygunsuz araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Trafik denetimlerinde kullanılacak yöntemler ve personel verileri paylaşıldı

Bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatları tarafından yürütülecek çalışmaların personel ve araç sayıları açıklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 3 sabit ve 68 şok kontrol noktasında, bin 645'i trafik personeli olmak üzere toplam 12 bin 720 personel, 2 bin 725 araç ve 18 drone ile görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı ise 1 sabit ve 59 şok kontrol noktasında, 393'ü trafik personeli olmak üzere 2 bin 898 personel, 892 araç ve 14 dron ile denetim gerçekleştirecek. Kontrollerde radarla hız tespiti, emniyet kemeri kullanımı, kask kontrolü ve tescilsiz motosiklet kullanımının önlenmesine ağırlık verilecek. Kara yollarında Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ortalama hız ölçümü yapılırken, şehirlerarası otobüslerde sivil personeller görevlendirilerek denetim sağlanacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ise 24 saat esasına göre kural ihlallerini takip edecek.

Çarşı pazarlarda ve hayvan satış noktalarında güvenlik uygulamaları gerçekleştirilecek

Bayram öncesi dönemde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlarda hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç gibi olayların önlenmesi amacıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirildi. Canlı hayvan satışı yapılan alanlarda sahte para kullanımına karşı önlemler alınırken, 6136 Sayılı Kanun hükümleri gereğince bayram süresince ateşli silah ve bıçak kullanımına müsaade edilmeyecek, yasağa uymayanlar hakkında adli ve idari tahkikat yürütülecek.

Ticari işletmelerde hijyen ve fiyat denetimleri yapılacak

İl genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve lokanta gibi gıda maddesi üreten ve satan iş yerleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri tarafından ortaklaşa denetlenecek. Yapılacak kontrollerde işletmelerin hijyen şartları ile fiyat tarifeleri incelenecek. Güvenlik güçleri ile zabıta ekipleri, vatandaşların alışverişlerini huzurla yapabilmesi adına bayram öncesindeki denetim faaliyetlerini artıracak.

Altyapı ve ulaşım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karayolları 46. Şube Şefliği sorumluluk alanlarındaki yolları trafiğe açık tutmak adına acil müdahale ekipleri oluşturdu. Bayram süresince, zorunlu haller dışında yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak. Altyapı hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına OEDAŞ elektrik şebekesinde, Türk Telekom haberleşme altyapısında, ESKİ Genel Müdürlüğü ise içme suyu ve kanalizasyon hatlarında nöbetçi personel sayılarını takviye ederek tedbir aldı. Belediye başkanlıkları da yangın, su ve kanalizasyon arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirerek ekiplerini hazır hale getirdi.

Sağlık birimlerinde personel planlaması ve iletişim

İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerin acil servis hizmetleri başta olmak üzere nöbet hizmetlerinin aksamaması adına personel planlamasını tamamladı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile 112 Ambulans Başhekimliğinde personel takviyesi yapılarak kesintisiz hizmet sunulması kararlaştırıldı. Vatandaşların istek ve şikayetlerini iletebilecekleri kurum telefon numaraları, yazılı ve görsel medya organları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacak. - ESKİŞEHİR