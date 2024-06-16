Eskişehir'de Kurban İbadeti Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurban İbadeti Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastaneye Başvurdu

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan bazı vatandaşlar yaralandı. Elini kesenler ve kurbanlık hayvanın darbesiyle yaralananlar hastaneye başvurarak tedavi oldu. Bir vatandaş ise elini kestiğini söyleyerek gazetecilere gülerek yanıt verdi.

16.06.2024 10:45
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Eskişehir'de kurban ibadetini yerine getirmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. Elini kestiren bir vatandaş, "Danayı keserken elimizi kestik" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de bazı vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirirken yaralandı. Genellikle elini kesenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar ise kurbanlık hayvanın darbesinden dolayı yaralandı. Aldığı darbe ile vatandaşların ayağından ve kafasından yaralandığı görüldü. Tedavi olmak için Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünden giriş yapan vatandaşlar tedavilerinin ardından sargılarla hastaneden ayrıldı.

Büyükbaş kurbanlık keserek ibadetini gerçekleştirmek isterken yaralanan ve kendini görüntüleyen gazetecileri görünce gülen vatandaş, "Danayı keserken elimizi kestik. Önemli bir şey yok" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kurban İbadeti Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastaneye Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kurban İbadeti Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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