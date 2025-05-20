Eskişehir\'de Kuru Sebze ve Meyve Talebi Artıyor

Eskişehir'de vatandaşlar, hem daha ekonomik, hem de pratik olduğu için kuru sebze ve meyvelere yoğun ilgi gösteriyor.

Her mevsim de kuru sebze ve meyvelere talep artıyor. Taze ürünlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kuru sebzeler hem ekonomik hem de pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. 5 yıldır Eskişehir'de aktarlık yapan Ömer Faruk Tezcan, "Vatandaşlar hem daha ekonomik, hem de pratik olduğu için kuru meyve ve sebzeyi her mevsim tercih ediyor" diye konuştu.

"Kurutulmuş ürünlere her mevsim talep var"

Eskişehirli aktar Ömer Faruk Tezcan, kuru meyve ve sebzeler hakkında "Kurulara talep hem yazın hem de kışın yoğun oluyor. Çünkü yeni sebzeler, meyveler çıkmış olsa bile fiyatları nedeniyle kurutulmuş ürünler hem daha zahmetsiz hem de fiyat olarak daha uygun geliyor taze olanlara göre" dedi.

"Vatandaşlar pratik olduğu için kurutulmuş ürünleri tercih ediyor"

Vatandaşlar hem ekonomik hem de pratiklik açısından kuru meyve ve sebzeyi tercih ettiğini söyleyen aktar Tezcan, "Çoğu yemeği yapıyor. Normalde şu anda pazardan bir biber almaya kalksa kilosu hayli pahalı. Bizim bir dizimizde zaten 50 tane var, 200 lira. Yani matematiksel olarak oran orantı yaptığın zaman çok daha uyguna geliyor. O yüzden uğraşmaktansa hazırını almak, dolaba atıp pratik şekilde kullanmak vatandaşların daha işine geliyor. Hem ekonomik olduğu için hem de kullanımı kolay olduğu için kuru sebzeyi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR