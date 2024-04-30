Eskişehir'de Mevsim Değişikliğiyle Birlikte Ayakkabı Talebi Azaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Mevsim Değişikliğiyle Birlikte Ayakkabı Talebi Azaldı

Eskişehir\'de Mevsim Değişikliğiyle Birlikte Ayakkabı Talebi Azaldı

Eskişehir'de mevsim değişikliğiyle birlikte havaların ısınmasıyla esnaf, kışlık ayakkabıları raflardan indirerek yazlık modelleri yerleştirmeye başladı. Esnaf Hüseyin Samet Güven, bu yıl erken başlayan sıcak havalarla birlikte kışlık ayakkabı talebinin azaldığını belirtti. Yaz sezonuyla birlikte özellikle bayanların tercihinin sandalet ve terlikler olduğunu dile getiren Güven, spor ayakkabıların ise genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında talep gördüğünü söyledi.

30.04.2024 12:14
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Eskişehir'de mevsim değişikliğiyle birlikte havaların ısınmasıyla esnaf, kışlık ayakkabıları raflardan indirerek yazlık modelleri yerleştirmeye başladı.

Esnaf Hüseyin Samet Güven, bu yıl erken başlayan sıcak havalarla birlikte kışlık ayakkabı talebinin azaldığını belirtti. Kış sezonunun Şubat ayında bitirmeye başladığını bu yıl erken yazlık sezonuna giriş yaptıklarını anlatan Güven, Ramazan bayram öncesi satışlarının iyi olduğunu, ancak bayram sonrası bir durgunluk yaşadıklarını söyledi. Samet Güven, yaz sezonuyla birlikte özellikle bayanların tercihinin sandalet ve terlikler olduğunu dile getirdi. Güven, spor ayakkabıların ise genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında talep gördüğünü söyleyerek "Kış sezonunu Şubat ayında bitti. Bu yıl erken yazlık sezona başladık. Bayramdan dolayı satışlarımız iyiydi, ama bayramdan sonra bir durgunluk oldu. Mayıs ayından itibaren yaz sezonu ayakkabıları tamamen başlamış olacaktır. Genelde yazın spor ayakkabılar tercih ediliyor. Ama mayıs ve haziran aylarında bayanlar genelde sandalet ve terlikler ön plana çıkıyor. Spor ayakkabılar ise temmuz ya da ağustosta aylarında öne çıkıyor. Genelde kadın ya da erkek fark etmeksizin fileli diye tabir edilen spor ayakkabıları tercih ediyorlar. Artık eskisi gibi klasik ayakkabılar kalmadı, spor ayakkabılara rağbet daha çok. Ayakkabı fiyatları kategorisine göre değişiyor. Örnek vermek gerekirse, deri ayakkabılar 1 bin TL, spor ayakkabılar 700 TL ile 2 bin 500 TL arasında. Piyasada 200 lira gibi daha ucuz ayakkabılar da var. Fiyatlar kalitesine göre değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Mevsim Değişikliğiyle Birlikte Ayakkabı Talebi Azaldı - Son Dakika

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