Eskişehir\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kızın annesinden çağrı

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Eskişehir'de iki arkadaşın motosikletleriyle seyir halindeyken sollama esnasında çarpıştığı kazada, yolcu olarak bulunan ve hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı'nın annesi Arife Sağlam, "Motosiklet kullanan gençlerimize sesleniyorum, lütfen bunu bir ulaşım aracı olarak kullanın" dedi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda Gökhan D. (30) idaresindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet, sollama yaptığı esnada arkadaşı Ruşen C. (30) idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosikletle çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda sonucunda devrilen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı hayatını kaybetti. Kaza sırasında 1,65 promil alkollü olduğu tespit edilen Gökhan D., 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından İHA mikrofonlarına konuşan Ezgi Nehir Uçarlı'nın annesi Arife Sağlam, kızını kaybetmenin bir bedeli olmadığını söyleyerek motosiklet kullanan gençlere çağrı yaptı. Evinde kızı için özel bir anı köşesi oluşturan ve her gün onun fotoğraflarına bakan Sağlam, motosikleti şov aracı olarak kullanmanın yanlış bir şey olduğunu ve bazı durumlarda hem kulüplerin hem de derneklerin kendi içlerinde konuya müdahale etmeleri gerektiğini ifade etti. Motosikletin bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çeken acılı anne, gençlerin hem insanların canını almamak hem de kendi hayatlarını hapisle mahvetmemek için daha dikkatli olmalarını istedi.

"Hukuken adı başka da olsa benim açımdan bu olay cinayet"

Anne Arife Sağlam, verilen cezayı duyunca çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk duruşmamız 9 Ocak'ta oldu. İkinci duruşma ise 23 Ocak'ta yapıldı. Duruşmada çabuk karar verildi. Kızımın ölümüne neden olan kişi, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çünkü orada ekstradan öğrendiğimiz bazı bilgiler var. Motoru derneğin altındaki bir depodan almış, ona ait değilmiş. Motordaki plaka motora ait değil. Böyle başkaca sıkıntılar da varmış. O yüzden mümkün olduğunca üstten ceza aldı. Böyle zorlu bir dönemdi. Bizim için zor geçen bir süreç oldu. Ben çıkma ihtimalini de göze alarak gitmiştim. Son duruşmada ben artık kendimi tutamadım. Karar verileceğini anladıktan sonra, 10 yılı duyduktan sonra mutluluktan ağlayamadım bile. Çok mutlu oldum. Neden? Çünkü dışarıya çıkmayacak. En azından bu kişi tekrar başka bir kızı kısa süre içerisinde kandıramayacak. Benim nazarımda öldüremeyecek, çünkü ben bu olaya öyle bakıyorum. Öldürdüğünü düşünüyorum. Hukuken bunun adı başka bir şey ama benim açımdan böyle" dedi.

"Motosiklet konusunda yanlış yönlendirilen bir gençlik var"

Ancak müebbet bile verilse acısının hafifletmeyeceğini çünkü kızının artık geri gelmeyeceğini dile getiren Sağlam, "Bu karar bizim kanunlarımız içerisinde yeterli gözüküyor. Ama benim için müebbet bile olsa yetmez çünkü evladım gitti. Benim için onun bir karşılığı ya da bedeli yok yani. Kızım öldü ama ben onu hayatımdan çıkarabileceğimi hiç düşünmüyorum. Ölümü yok sayarak onunla yaşamaya devam ediyorum. Onun için odamda bir köşe yaptım. Böyle bir köşe yapmak benim için çok iyi oldu. Orayı hazırlarken de o resimlerdeki olayları hatırlayıp gülümsedim. Ara ara geliyorum, yine bakıyorum ve yaşadıklarımızı görsel olarak da görmek bana iyi geliyor. Bütün eşyalarını ve hatıralarını saklamış. Hatırlıyorum, onları görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Sonra bir an yaşadığını zannediyorum, sanki kapı çalıp gelecek. Tabii yine dank ediyor, öldüğünü tekrar hatırlıyorum ama onsuz yaşayamam. Bu şekilde de olsa o benim hayatımda olmak zorunda. Burada yanlış yönlendirilen bir gençlik var. Motoru kızlara hava atmak, kendini ifade etmek ve farklı göstermek için kullanan bir sürü genç olduğunu düşünüyorum. Bir sürü kulüp ve dernek var. Buralarda bulunan çocukların daha farklı bir eğitimden geçmesi gerektiğine inanıyorum. Onlara motorun bir ulaşım aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılmalı" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz motosikleti sadece ulaşım aracı olarak kullanmalı"

Kurye olarak çalışan insanlara son derece saygı duyduğunu vurgulayan Arife Sağlam, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu bütün motorcuları kötülemek adına yaptığım bir konuşma değil. Ama amacı dışında kullanmak, değişik hareketlerde bulunmak, motoru şov aracı olarak kullanmak da yanlış. Bizim olayda bile 'Hadi gazlayalım, hadi yarışalım' diyerek hava atma ile başlayan bir durum var. Ben, var olan tüm kulüp ve derneklerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini ve ne gerekiyorsa yapmalarını çok istiyorum. Cezalandırma gerekiyorsa onlar da cezalandırmalı. Biz halk olarak da bu konuya sahip çıkarsak, bence motorcu konusu birazcık daha gündeme gelirse insanlar daha dikkatli olur. Gençler ne bir tane insanın canına sebep olsunlar ne de kendi canlarını hapisle mahvetsinler, mahküm olsunlar. Yani ceza alınıyor, biz bunu yaşadık. Şu anda 10 yıl bir insan için çok kısa süre olabilir normalde. Ama hapiste 10 yıl kaç yıl geçer bilmiyorum. O yüzden tüm çocuklarımızın geleceği için motor kullanan gençlerimize de sesleniyorum, lütfen bunu bir ulaşım aracı olarak kullanın, başka bir amaçla kullanmayın." - ESKİŞEHİR