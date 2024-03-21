Eskişehir'de Nevruz Kutlaması: Halaylarla Bahar Karşılandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Nevruz Kutlaması: Halaylarla Bahar Karşılandı

Eskişehir\'de Nevruz Kutlaması: Halaylarla Bahar Karşılandı

Eskişehir-Kütahya karayolunda bulunan orman fidanlığı mesire alanında bir araya gelen onlarca kişi, baharın gelişini simgeleyen nevruzu halay çekerek kutladı. Yakılan ateşin üzerinden atlayan çok sayıda kişi, coşkuyla halaylar eşliğinde baharı karşıladı.

21.03.2024 16:07
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Eskişehir'de bir araya gelen onlarca kişi, baharın gelişini simgeleyen nevruzu halay çekerek kutladı.

Eskişehir- Kütahya karayolunda bulunan orman fidanlığı mesire alanında bir araya gelen onlarca kişi, nevruzu kutladı. Yakılan ateşin üzerinden atlayan çok sayıda kişi, halay çekerek kutlama yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Nevruz Kutlaması: Halaylarla Bahar Karşılandı - Son Dakika

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