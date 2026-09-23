Eskişehir\'de öğrenciler yurtlara yerleşti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karşıladı

Üniversite okumak için 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde Eskişehir'e gelen öğrenciler yurtlara yerleşti.

Farklı şehirlerden gelen birçok öğrenci, yurtlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı. İlk andan itibaren öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda yeni yuvalarına yerleşmeleri için tüm hazırlıklar titizlikle sürdürüldü. Bundan sonraki süreçte öğrencilerin eğitim hayatı boyunca her zaman yanlarında olunacağı, ihtiyaç duydukları her an destek sunmaya devam edileceği vurgulandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu şehirde yalnız değilsiniz. İl müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız. Yeni eğitim-öğretim döneminde yurtlarımıza yerleşen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılarla, güzel hatıralarla ve huzurla dolu bir eğitim dönemi diliyoruz. Yeni eğitim-öğretim dönemimiz hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun" denildi.