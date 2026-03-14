Eskişehir\'de Öğrencilere İftar Programı

14.03.2026 10:55
Eskişehir İl Müftülüğü, 400 öğrencinin katıldığı iftar programında birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda bulunan salonda gerçekleştirilen program, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu. Program, Cevat Ülger Uluslararası İmam-Hatip Lisesi İlahi Korosu tarafından icra edilen tasavvuf musiki dinletisi ile başladı.

Programa; Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcıları Sacit Ekerim ve Aytekin Akçin, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, şube müdürleri, il ve ilçe gençlik koordinatörleri, milli eğitim çedes sorumlu öğretmenleri ile çok sayıda lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Yaklaşık 400 kişinin iştirak ettiği programda gençler aynı sofrada buluşmanın sevincini yaşadı.

Programda konuşan İl Müftüsü Muharrem Gül, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Gençlerle aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, bu tür buluşmaların gençler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ve Ramazan'ın manevi ikliminin gençlerle birlikte daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

İftarın ardından üniversite öğrenci kulüpleri adına söz alan ESTÜ Geçerken Kulübü Başkanı Enes Furkan Yalçın, üniversitelerde yürütülen kulüp faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, iftarın ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

