Eskişehir'de ölümden dönen Fıstık, 67 yaşındaki sahibinin yalnızlığına ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de ölümden dönen Fıstık, 67 yaşındaki sahibinin yalnızlığına ortak oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de ölümden dönen Fıstık, 67 yaşındaki sahibinin yalnızlığına ortak oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 67 yaşındaki Fatma Gül Üstfidan, ölmek üzereyken sahiplendiği Fıstık adlı muhabbet kuşuyla yalnızlığını paylaşıyor. Haftalar süren vitaminli bakımın ardından yeniden yürüyüp uçmaya başlayan kuş, 'anneciğim' ve 'babaanneciğim' gibi kelimeler söylüyor.

Eskişehir'de 67 yaşındaki Fatma Gül Üstfidan, ölmek üzereyken sahiplendiği 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunun hayat arkadaşı olduğunu belirterek, "Yalnızlığıma ortak oluyor, çok mutlu oluyorum. Hayvanları çok seviyorum ama kuşları daha bambaşka seviyorum" dedi.

Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi'nde yaşayan Fatma Gül Üstfidan'ın hastalanan bir komşusu, beslediği 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu geçtiğimiz yıllarda başka bir komşusuna verdi. O komşu da kuşu Üstfidan'a hediye etti. Yürüyemeyen, uçamayan ve ölmek üzere olan kuşu eski sağlığına kavuşturmak isteyen Üstfidan'ın haftalar süren çabası sonuç verdi. Zaman içerisinde tekrardan yürüyebilecek ve uçabilecek duruma gelen muhabbet kuşu, evde duyduğu birçok kelimeyi konuşmaya başladı. "Allah'ım", "Çok şükür", "Aşkım", "Anneciğim" ve "Babaanneciğim" gibi birçok kelimeyi telaffuz eden sevimli hayvan, 67 yaşındaki kadının en büyük hayat arkadaşı oldu.

"Kuş bana geldiğinde öldü ölecek gibiydi"

'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu nasıl iyileştirdiğini anlatan Fatma Gül Üstfidan, "Çok kötü durumdaydı, öleceğini söylediler aslında ama ben ona öyle güzel, sağlıklı, sıhhatli baktım ki. Vitamin damlasını ve yemlerini, kalamar kemiğini aldım, sularına vitamin karıştırdım, böylelikle kuşum kendine geldi. Kanatları yoktu, uçamıyordu, yerde yürüyordu, kuş bana geldiğinde öldü ölecek gibiydi. Ondan sonra 'anneciğim' demeye, torunlardan duydukça 'babaanneciğim' demeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Yalnızlığıma ortak oluyor"

Sevimli kuşun evde duyduğu birçok kelimeyi konuştuğunu söyleyen Üstfidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanında dedikodu yapıyoruz, sabahleyin kalkınca konuştuklarımızı bize sayıyor, şaşırıyoruz. 'Anneciğim çok yoruldum' diyorum, bana aynı şekilde karşılık veriyor. Yalnızlığıma ortak oluyor, çok mutlu oluyorum. Hayvanları çok seviyorum ama kuşları daha bambaşka seviyorum. Kuşlar benim için, Rabbimin yarattığı en güzel varlıklardan bir tanesi."

Kaynak: İHA
Fatma GülEskişehirHayvanlarGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:13
Salah’ın oturduğu taşa o da gitti Nevzat Aydın’dan kuymaklı paylaşım
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:17:34. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de ölümden dönen Fıstık, 67 yaşındaki sahibinin yalnızlığına ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement