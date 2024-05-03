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Eskişehir'de "Orman Benim" etkinliği ile yangınlara neden olabilecek malzemeler toplandı

Orman yangınlarına karşı bilinçlendiren etkinlik Kocakır Ormanı'nda yapıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy:

"Ormanlarımızın korunması ve bizden sonraki kuşaklara aktarılması hepimizin ortak görev ve sorumluluğu"

"Her kurumun, herkesin önemli görev ve sorumlulukları olduğuna inanıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Kocakır Ormanı'nda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve öğrencilerin katılımıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlenip, orman yangınlarının çıkmasına zemin hazırlayan malzemeler toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için ülke genelinde "Orman Benim" kampanyası tertip edildi. Etkinlikte vatandaşlarla orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amaçalandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de düzenlenen "Orman Benim" etkinliğine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Sayın İsmail Çetin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler vatandaşlar katıldı.

"İlimizde ve bütün ilçelerinde 14 farklı yerde bu etkinliği gerçekleştireceğiz"

Kocakır Ormanı'nda yapılan organizasyonda konuşan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Sayın İsmail Çetin, "Bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın Türkiye çapındaki koordinesiyle, ilimizde ve bütün ilçelerinde 14 farklı yerde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik esnasında ormanda yangına sebep olabilecek, tutuşmayı sağlayabilecek riskli maddelerin ormanlardan uzaklaştırılması amacıyla hem çöp toplama etkinliği yapacağız hem de üretim artığı dallarımızın öğütücü makinesinden geçirilmesi suretiyle cipse ve talaşa dönüşmesini sağlayacağız" dedi.

"Orman yangınlarına karşı alacağımız tedbirleri gözden geçireceğiz"

Müdür Çetin'den sonra kürsüye gelen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise şöyle konuştu;

"Ormanlarımız oldukça önemli ve kıymetli. Onların korunması ve bizden sonraki kuşaklara aktarılması hepimizin ortak görev ve sorumluluğu. Geçmiş yıllara baktığımızda çeşitli nedenlerle orman yangınlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Çıkan yangınlara da baktığımızda büyük bir bölümünün imalden, kusurdan ve insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu tür etkinlikler de toplumsal duyarlılığı daha üst noktaya taşıma bakımından bizlere önemli bir katkı sunacaktır. Her kurumun, herkesin önemli görev ve sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Biz bu etkinlikten sonra benim başkanlığımda ilgili kurumlarımızın yöneticileriyle bu yaz sezonu orman yangınlarına karşı alacağımız tedbirleri gözden geçireceğiz ve yeni bir takım kararlar alacağız. Başta Eskişehir halkı olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızdan alınmış bu kararlara uyulması konusunda hassasiyet bekliyoruz."

Daha sonra Vali Hüseyin Aksoy ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Sayın İsmail Çetin, orman yangınların çıkışını kolaylaştıran çalı ve kuru dalları öğütücü makinaya attı. Daha sonra sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar yangının çıkmasını kolaylaştıracak malzemeleri ormandan topladı. Etkinlikte minik öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı göze çarptı.