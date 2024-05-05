Eskişehir\'deki Oto Galericiler Pazar Günü Boş Kaldı

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Eskişehir'de birçok oto galeri dükkanının pazar gününe rağmen boş kalması dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 1. Cadde ve Selami Vardar Caddesi'nin kesiştiği bölgede bulunan oto galericiler pazar gününe rağmen boş kaldı. Söz konusu sokakların boş olmasının sebebinin araç satıcılarının fiyatları arttırması ve alıcıların ise umdukları rakamları bulamamalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR