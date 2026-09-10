Eskişehir'de oyuncakçı esnafı Serkan Önal, çocukların artık oyuncakla oynamadığını söyledi - Son Dakika
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Eskişehir'de oyuncakçı esnafı Serkan Önal, çocukların artık oyuncakla oynamadığını söyledi

Eskişehir\'de oyuncakçı esnafı Serkan Önal, çocukların artık oyuncakla oynamadığını söyledi
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Eskişehir'de oyuncakçı esnafı olan Serkan Önal, tablet ve telefon ile vakit geçiren çocukların oyuncakla oynamayı tercih etmediğini belirterek "Eski çocukluk kalmadı. Artık bilgisayar, tablet, sanal ortam çağı" dedi. Önal, çocukların evlerine kapanması nedeniyle oyuncak satışlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Eskişehir'de oyuncakçı esnafı olan Serkan Önal, tablet ve telefon ile vakit geçiren çocukların oyuncakla oynamayı tercih etmediğini belirterek, "Eski çocukluk kalmadı. Artık bilgisayar, tablet, sanal ortam çağı" dedi.

Günümüzde birçok çocuk tablet ve telefon ile vakit geçiriyor. Teknoloji bağımlılığı her geçen gün artan çocuklar, artık eskisi gibi oyuncak oynamıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan oyuncakçı esnafı Serkan Önal, bu durumun satışları olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Önal, oyuncak isteyen çocukların ise genellikle internette viral olan ürünleri aldıklarını ifade etti.

"Evde bir dünya oyuncak var ama oynayan çocuk yok"

Oyuncakçı Serkan Önal, "Sanal alemde çocuklar kendilerini daha rahat hissederek daha çeşitli, farklı oyunlar oynayabiliyorlar. O yüzden gerçek oyuncaklarla oynamak yerine orada internet üzerinden sanal oyunlarla gün geçiriyorlar. Bence sağlıklı bir durum değil. Bir çocuğun oturup kalkması, oyun yaşındaki çocukların dışarıda oynaması gerekirken, evde oturup tablet ve bilgisayarla vakit geçirmeleri doğru bir şey değil. Biz çocukluğumuzda sokaklardaydık. Çocuklar evlerine kapandıkları için oyuncak satışları da etkileniyor. Çocuklar internet üzerinden gördükleri oyuncakları istiyorlar ama bu onlarda geçici bir haz oluşturuyor. Herkes aynı şeyi söylüyor, evde bir dünya oyuncak var ama oynayan çocuk yok. Eski çocukluk kalmadı. Artık bilgisayar, tablet, sanal ortam çağı. Çıkıp gezen, spor yapan çocuk yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de oyuncakçı esnafı Serkan Önal, çocukların artık oyuncakla oynamadığını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de oyuncakçı esnafı Serkan Önal, çocukların artık oyuncakla oynamadığını söyledi - Son Dakika
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