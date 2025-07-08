Eskişehir\'de Polis Hizmet Noktası Kapatılıyor

Eskişehir'de Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliğine bağlı Uluönder Mahallesinde bulunan ve 4 mahallenin faydalandığı polis hizmet noktasının kapatılacağını öğrenen 4 muhtar, yaptıkları basın açıklaması ile karardan dönülmesini istediler.

Çevre mahalle sakinlerinin, muhtemel olaylarda uzak olan Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliğine gitmekte zorluk yaşayacağını belirten muhtarlar, bu hizmet noktasının yerinde kalmasını istiyor.

"Bunu yapma sebeplerini bir türlü çözemedik"

Yeşiltepe Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, suç oranlarının fazla olduğu bir zamanda Polis Merkezi'nin taşınmasının büyük bir hata olduğunu belirtti. Ayrıca vatandaşlarını Ertuğrulgazi Mahallesi'ne ulaştırmakta zorluk çektiğini belirten Açıkgöz, vatandaşlarının asgari ücret ya da emekli maaşlarıyla geçinmeye çalıştığını söyledi. Açıkgöz, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Polis Merkezi'nin kapatılması hakkında şu ifadelerini kullandı:

"Elbette, noktanın kapatılacak olmasının büyük bir zararı oldu. Tek bize değil, çevre mahallere de zararı oldu. Ulaşımı zor bir mahallede, yaşam kalitemiz çok düşük bir şekilde yaşıyoruz. Mahalle sakinlerinin yüzde 80'i 60 yaş üzerinde. Bunu yapma sebeplerini bir türlü çözemedik. Amaçları suç oranlarını düşürmek mi, bilmiyoruz. Suç olaylarının fazla olduğu hırsızlık, uyuşturucu satıcılığı gibi bir zamanda, polis karakolunun kapatılması çok büyük bir hata. Ben vatandaşları şehir hastanesine götürmekten çok yoruldum. Ben artık insanları Ertuğrul Mahallesi'ne taşımak istemiyorum. Vatandaşların imkanları yok; asgari ücret ya da emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışıyorlar. Şu an yaşadığım mahallede maddi sıkıntılar ve hırsızlık oranları çok fazla. Eğitim seviyesi de, yaş kitlesi de bunu şikayet edebilecek kitlede insanlar değil. Biz karakolun kaldırılmasına karşıyız."

"Biz bu davranışa karşı tepkimizi koymak zorundayız"

Sütlüce Mahalle Muhtarı İbrahim Duman ise bu Polis Merkezi'nin kaldırılmasının diğer mahalleleri de etkileyeceği hakkında, "Karakolun kaldırılması hiç uygun olmadı. Karakolun bu mahallede hizmet vermesi gerekiyor. Sütlüce Mahallesi Muhtarı olarak, karakolun kalkmasını doğru bulmuyorum. 12-13 bin Esentepe nüfusu var, Sütlüce'nin de 17 bine yakın nüfusu var. Biz bu davranışa karşı tepkimizi koymak zorundayız. Biz, karakolun kalkmasını istemiyoruz" dedi.

"Genç kesim açısından da kötü bir mahalleyiz"

Şirintepe Mahalle Muhtarı Ali Tikiz ise mahallesinin genç kesim açısından kötü durumda olduğunu belirterek Polis Merkezi'nin kapatılmasının olumsuz etkilerini şu kelimeler ile ifade etti:

"Polis noktası bizim için çok önemli. Bulunduğumuz konum itibariyle, nüfus yoğunluğu nedeniyle çok kalabalık bir mahalleyiz. Genç kesim açısından da kötü bir mahalleyiz; hırsızlık ve uyuşturucu fazlalığı mevcut. Yaşlı kesimimiz çok fazla ve ulaşım imkanlarımız çok kötü; vatandaşlar zorluk çekiyor. Bu yüzden karakola yakın olmalıyız."

"Karakolun aynı yerde kalmasını istiyoruz"

Zincirlikuyu Mahalle Muhtarı Ali Erdal Karakaya ise Polis Merkezi'nin kaldırılmasının insanları zor duruma düşüreceğini şu kelimeler ile anlattı:

"Karakolun olduğu bölge işlek bir yer; orada okul var, tramvay durakları var, insanlara güvenli bir alan sağlayabiliyorlar. Ama şimdi karakol oradan kalkarsa insanlar zor duruma düşebilir. Biz, karakolun aynı yerde kalmasını istiyoruz; insanların zor duruma düşürülmemesini ve karakolun aynı yerde kalmasını diliyoruz." - ESKİŞEHİR