Eskişehir'de Sınava Giren Öğrencinin Telefonu Emanet Olarak Alındı

Yerel

Eskişehir'de sınava giren bir öğrencinin telefonunu emanet olarak aldıktan sonra kendisine ulaştıramayan bir vatandaş, sınavın yapıldığı okul kapısına not bıraktı.

Milyonlarca gencin üniversite öğrencisi olabilmek için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün sabah başlayan oturumla gerçekleşti. Öğrenciler, sınav stresinin yanı sıra ilk oturuma girecekleri okullara yetişme telaşı yaşadı. Bazı adaylar sınava aileleriyle birlikte gelirken, bazıları ise tek başına geldi. Gerçekleşen ilk oturumda bir vatandaşın sınava yalnız gelen öğrenciye destek olmak amacıyla cep telefonunu emanet olarak aldığı, sınav sonrası yaşanan kalabalıkta birbirlerine ulaşamadıkları ve vatandaşın emanet olarak aldığı telefonu emniyet güçlerine teslim ettiği öğrenildi. Bugün gerçekleştirilen ikinci oturum sınavında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi'ne gelen vatandaşlar, fakülte kapısı önündeki bir yazıyla karşılaştı. Öğrenciye yardımcı olmak isterken cep telefonunu geri ulaştıramayan vatandaşın yazdığı notta şu ifadelere yer verildiği görüldü:

"Dün telefonunu emanet edip ulaşamayan arkadaşım, telefonun Yıldıztepe Şehit Gaffar Okkan Polis Merkezi'nde. Oradan teslim alabilirsin. Sınavda başarılar." - ESKİŞEHİR