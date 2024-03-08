Eskişehir\'de Şoför Nebahat: Sabah taksicilik, öğleden sonra erkek kuaförlüğü

Eskişehir'de yaşayan Ayşen Şentürk, sabahları taksicilik yaparken öğleden sonra ise direksiyonu bırakıp makası eline alarak erkek kuaförlüğü yapıyor.
Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü olan ve "Şoför Nebahat" olarak anılan 60 yaşındaki Ayşen Şentürk, azmi ve çalışma hırsı ile örnek oluyor. Geçmişte kahvehane işletmeciliği ve kadın kuaförlüğü yapan Şentürk, taksicilik yapması ile tanınmıştı. Son zamanlarda ise sabah taksicilik yapan Eskişehir'in Şoför Nebahat'ı, öğleden sonra da erkek kuaförlüğü yapıyor. Adeta yorulmak bilemeyen kadın, direksiyonu bırakıp makası eline alıyor. Çalışma hayatında bulunmaktan oldukça mutlu olan Şentürk, diğer kadınları da cesaretlendirip iş sahibi yapıyor.
"Erkek saçına da el atalım diye düşündüm"
Çalışma hayatı hakkında bilgi veren Ayşen Şentürk, hem erkek kuaförlüğünü hem de taksiciliği nasıl bir güne sığdırdığını şöyle anlattı:
"Seneler önce kahve çalıştırıyorum. Kahve çalıştırırken şoföre vermiştik arabayı şoförün az para getirmesinden dolayı kendim el atmıştım. O dönem kahvehanede işletiyordum. Hem kahvecilik hem taksiciye yapmıştım. Şimdi hem taksicilik hem beraberliği yapıyorum bir arada yürütüyorum. Seneler önce bayan kuaförlüğü yaptım. Senelerce bayan kuaförlüğü yaptım, şimdi de erkek saçına da el atalım diye düşündüm ve başardım. Çevremdekiler, takdir ediyorlar, 'abla iyi ki tanıdık seni, iyi ki taksicisisiniz biz size çok özeniyorum' diyenler oluyor. Hatta durağına gelip, 'senin arabanda çalışabilir miyim?' diyenler oluyor. Biz ailece çalışıyoruz. Ben arabamı alamıyorum şoför çünkü torunlarımla beraber çalışıyorum. Sabah çıkıyorum taksiye çıkıyorum öğlene kadar öğleden sonra da dükkanımda müşterim geldiği zaman saç kesiyorum, sakal kesiyorum öyle zaman geçiyor."
"Hanımlar saç kesimine eşlerini kendileri getiriyorlar"
Kadınların eşlerini dükkana kendilerinin getirdiğinden bahseden Şentürk, "Bazen gelinimin dükkanı kalabalık olduğunda oraya da gitmeye çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani zamanımı dolduruyorum. Kendime çay keyfi, kahve keyfi ondan sonra yine tempolu bir vaziyette akşam olduğunda da gezmeye gidiyorum. Biraz da tadını çıkarmaya bakıyorum. Dükkanıma gelenler de takdir ediyor. Hanımların çoğu saç kesimine eşlerini kendileri getiriyorlar. Sevdikleri için, güzel kestiğim için, demek ki hani güveniyorlar. Kendileri de kendileri de kestiriyor saçlarını, 'abla benim saçımı da keser misin?' diyorlar, ben de kesiyorum. Boş durmayı sevmiyorum bir şeyler üretmeyi, bir şeyler yapmayı seviyorum. Yani değerlendirmeyi seviyorum. Boş zaman benim için yok hep değerlendirmek" dedi.
"Kadınlara, 'cesaretli olun' diyorum"
Çevresindeki kadınları da çalışmaya, üretmeye teşvik ettiğinin altını çizen Eskişehir'in Şoför Nebahat'ı, "Çevremdeki kadınlara, 'cesaretli olun, sadece eşinize güvenmeyin, siz de çalışın bir elin nesi var 2 elin sesi var' diyorum. Çoğu kişi benim sayemde işe girdi, meslek sahibi oldu, öncü oldum. Yani arabaya özenip araba alanlar bile oldu ve durağına gelip gösterenler oldu. Araba kullanmayı hevesi var ama benim arabamın yanında gelip fotoğraf çekiniyordu. Ben 'Kızım çalışırsan senin de araban olur' dedim. 'Çalışacağım abla. Seni dinleyeceğim bir işe gireceğim. Araba alacağım' dedi. Parasını biriktirdiği parasına kadar bana söyledi ve en sonunda arabasını aldı. Geldi durağa bana gösterdi ve takdir ettim onu, gurur duydum müşterimizle. Biz kadınlar isteyelim yeter, her şeyi yapabiliriz her işe koşturabiliriz erkek veya bayan işi ayırt etmeden" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Şoför Nebahat: Sabah taksicilik, öğleden sonra erkek kuaförlüğü - Son Dakika
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