Eskişehir'de sosyal risk haritası toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de sosyal risk haritası toplantısı yapıldı

Eskişehir\'de sosyal risk haritası toplantısı yapıldı
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlığında sosyal risk haritası ve performans değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, vaka tamamlama oranlarının artırılması ve hane ziyaretlerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı; elde edilecek verilerin sosyal hizmet yatırım planlamalarına temel oluşturacağı belirtildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlığında, sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmak ve risk altındaki vatandaşlara daha hızlı ulaşmak amacıyla 'Sosyal Risk Haritası ve Performans Değerlendirmesi' toplantısı düzenlendi.

Kurum ve kuruluş idarecileri ile mesleki personellerin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Eskişehir'in sosyal risk alanındaki mevcut durumunu ve hedeflerini paylaştı. Toplantının ana gündem maddesi olan sosyal risk haritası verilerini değerlendiren İl Müdürü Bayrak, vaka tamamlama oranlarının artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Hane ziyaretlerinin bir an önce tamamlanması gerekliliğinin altını çizen Bayrak, Bakanlığın Eskişehir'den temel beklentisinin de bu çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması olduğunu vurguladı.

"Hane ziyaretleri yoğun bir mesai gerektiriyor"

Hedeflenen başarıya ulaşmak için vaka tamamlama oranlarının artırılması noktasında büyük gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, "İzaha muhtaç sayılar ile karşılaşmamak" adına vakaların eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının önemine değindi. İl Müdürü Bayrak, hane ziyaretlerinin hızlandırılması için kuruluş müdürlerimiz ve meslek elemanlarımızın çalışmalarına ivme kazandırması gerektiğini söyledi. Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) iş yüküne de değinen Bayrak; dilencilikle mücadele ve intiharı önleme komisyonu kapsamında gerçekleştirilen hane ziyaretlerinin yoğun bir mesai gerektirdiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, yürütülen çalışmalar sonucunda sosyal risk mahalle bazlı haritaların ortaya çıkmasının, vakalara ulaşma konusunda ekiplere büyük bir hız ve kolaylık kazandıracağını dile getirdi.

"Eskişehir'deki sosyal hizmet yatırım planlamalarına temel oluşturacak"

Sahada yürütülen zorlu çalışmalara ilişkin personele seslenen İl Müdürü Bayrak, personelin konfor alanından çıkması gerektiğini ifade etti. "Külfet olarak görülen işler aslında birer nimet olabiliyor" diyerek personelin sahada ihtiyaç sahiplerine dokunmasının değerini hatırlatan Bayrak, bu süreçte üstün bir gayretle çalışan başta idareciler olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına takdir ve teşekkürlerini iletti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, sosyal risk haritası ve performans değerlendirmesi sonucunda elde edilecek verilerin, Eskişehir'deki sosyal hizmet yatırım planlamalarına da temel oluşturacağını belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de sosyal risk haritası toplantısı yapıldı - Son Dakika

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