Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak Zirvesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak Zirvesi

Eskişehir\'de Sürdürülebilir Mutfak Zirvesi

Gençler, sürdürülebilir mutfak ve atık yönetimi konularında fikir alışverişinde bulundular.

17.12.2024 14:47
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Eskişehir'de 'Gençler Sürdürülebilir Mutfak ile Buluşuyor' projesi çerçevesinde düzenlenen programda, atık yönetimi ve bilinçli tüketim konularında çözüm önerileri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Uzmanların bir araya geldiği programda; bitki bazlı beslenme, sürdürülebilir yaşam ve gıda atıklarını azaltma önemli sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılarla verimli müzakerelerin yapıldığı programda uzmanlar, sürdürülebilir mutfak uygulamalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine dikkat çekti. Ayrıca bitki bazlı beslenmenin hem bireysel sağlık hem de çevre üzerindeki olumlu etkilerini vurgulandı. Gıda atıklarının azaltılması ve sıfır atık mutfak pratikleri üzerine olan tartışmalar ise katılımcıların ilgisini topladı.

Sürdürülebilir mutfak bilincini yaygınlaştırmak için çalışmalar devam edecek

Program boyunca gençler, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda bilgi sahibi olup atık yönetimi ve bilinçli tüketim konularında çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundular. Etkinlik sonunda, bu tür çalışmaların yaygınlaştırılmasının çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı. Proje yetkilileri, zirveye katkı sunan tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür ederek, sürdürülebilir mutfak bilincini yaygınlaştırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak Zirvesi - Son Dakika

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