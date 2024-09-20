Eskişehir'de Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Eskişehir'de Tartışma Kanlı Bitti

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Telefonda tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli motosikletle kaçtı.

20.09.2024 19:51
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(ESKİŞEHİR-ÖZEL)Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: Arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı, olay yerinden kaçtı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de telefonda tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vuran şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sularında Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Aydınlık Evler Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 2 şahıs arasında telefonda bilinmeyen bir nedenle tartışma gerçekleşti. Ardından bir şahıs arkadaşını da yanına alarak motosikletle telefonda tartıştığı kişinin yanına gitti. Bir araya gelen tarafların arasındaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda şüpheli, arkadaşı olduğu öne sürülen kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. Ardından şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli ile birlikte gelen kişi ise yaralı şahsın başında bekledi. Silah sesini duyan vatandaşlar büyük bir panik yaşamalarına rağmen hemen yaralının yardımına koştu. Kan kaybeden yaralıya çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silahla birlikte gelen şahsın yanındaki kişi olay yerinde gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi güvenliğe aldıktan sonra çevredeki vatandaşlardan bilgi edinip işletmelerdeki kameraları inceledi. Yaralıya ateş eden şüpheli ile birlikte gelen şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı şüphelinin ise halen arandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eskişehir\'de Tartışma Kanlı Bitti
Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

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