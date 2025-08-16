Eskişehir\'de Temizlik Uyarısı: \'Çöp Atmayın\' Yazılı Notlar Etkili Oldu

Eskişehir Esen Sokak'ta bulunan bir esnafın elektrik panosuna astığı 'çöp atmayın' uyarıları, pano yanına bırakılan çöplerin önüne geçti.

Eskişehir Odunpazarı'na bağlı Esen sokakta, çöp konteynerleri olmasına rağmen bazı vatandaşların çöplerini elektrik panosunun önüne bırakması tepki çekti. Esnaf Şadan Tanaçan, iş yerinin önündeki panoya "çöp hafriyat atmayın, köşede çöp konteyneri var" yazılı notlar astı. Uyarıların ardından kapı önlerine çöp bırakma alışkanlığının sona erdiğini belirten Tanaçan, çevre temizliğine herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan panonun üzerine karton bardak bırakılması manidar bir görüntü oluşturdu.

"Temiz bir dünya isteyen önce kendisi temiz olmalı"

Sorunun tembellik ve güdülme ihtiyacından kaynaklandığını belirten Tanaçan, "Belediye her köşeye çöp konteyneri koymuş. İnsanlar iki adım atıp çöplerini oraya atmaya üşeniyor. Hem ülkenin pisliğinden şikayet ediyorlar hem de kendi kapısının önünü temiz tutmuyorlar. Üstelik kendi aklıyla değil, ancak biri uyarınca hareket ediyorlar. İnsanlar sanki sürekli birilerinin emir vermesine alışmış gibi. Temiz bir dünya isteyen önce kendisi temiz olmalı." dedi. - ESKİŞEHİR