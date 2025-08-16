Eskişehir'de Temizlik Uyarısı: 'Çöp Atmayın' Yazılı Notlar Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de Temizlik Uyarısı: 'Çöp Atmayın' Yazılı Notlar Etkili Oldu

Eskişehir\'de Temizlik Uyarısı: \'Çöp Atmayın\' Yazılı Notlar Etkili Oldu
16.08.2025 11:44  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Esen Sokak'ta bir esnafın elektrik panosuna astığı 'çöp atmayın' uyarıları, vatandaşların çöplerini sokak yerine konteynerlere atmalarını sağladı. Esnaf, çevre temizliğine herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir Esen Sokak'ta bulunan bir esnafın elektrik panosuna astığı 'çöp atmayın' uyarıları, pano yanına bırakılan çöplerin önüne geçti.

Eskişehir Odunpazarı'na bağlı Esen sokakta, çöp konteynerleri olmasına rağmen bazı vatandaşların çöplerini elektrik panosunun önüne bırakması tepki çekti. Esnaf Şadan Tanaçan, iş yerinin önündeki panoya "çöp hafriyat atmayın, köşede çöp konteyneri var" yazılı notlar astı. Uyarıların ardından kapı önlerine çöp bırakma alışkanlığının sona erdiğini belirten Tanaçan, çevre temizliğine herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan panonun üzerine karton bardak bırakılması manidar bir görüntü oluşturdu.

"Temiz bir dünya isteyen önce kendisi temiz olmalı"

Sorunun tembellik ve güdülme ihtiyacından kaynaklandığını belirten Tanaçan, "Belediye her köşeye çöp konteyneri koymuş. İnsanlar iki adım atıp çöplerini oraya atmaya üşeniyor. Hem ülkenin pisliğinden şikayet ediyorlar hem de kendi kapısının önünü temiz tutmuyorlar. Üstelik kendi aklıyla değil, ancak biri uyarınca hareket ediyorlar. İnsanlar sanki sürekli birilerinin emir vermesine alışmış gibi. Temiz bir dünya isteyen önce kendisi temiz olmalı." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Temizlik Uyarısı: 'Çöp Atmayın' Yazılı Notlar Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:47:26. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Temizlik Uyarısı: 'Çöp Atmayın' Yazılı Notlar Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.