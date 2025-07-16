Eskişehir'de Traktör Konvoyuyla Sünnet Düğünü Coşkusu - Son Dakika
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Eskişehir'de Traktör Konvoyuyla Sünnet Düğünü Coşkusu

Eskişehir\'de Traktör Konvoyuyla Sünnet Düğünü Coşkusu
16.07.2025 09:57  Güncelleme: 10:00
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Eymen Çınar'ın sünnet düğünü, traktör konvoyu ile görsel bir şölen haline geldi. Aile ve komşuların bir araya geldiği etkinlikte, herkesin katkısı ile düzenlenen konvoy büyük ilgi gördü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi halkı minik Eymen'in sünnet düğünü için güzel bir birliktelik örneği gösterdi. Herkesin katkısı ile hazırlanan traktör konvoyu ile görsel şölen yaşandı.

Sevil ve Meftun Çınar'ın evlatları Eymen Çınar'ın sünnet merasimi, yıllardır süren düğün öncesi geleneklerden biri olan yaşatılmaya çalışıldı. Sünnet düğünleri öncesinde süslenen traktörle Eymen'in bir yakınına giyinmeye götürülmesinden sonra konvoy düzenlendi. Çınar ailesi, çiftçi ve esnaf arkadaşları traktörlerini, çekici kamyonlarını ve sünnet konvoyuna katarak adeta görsel bir şölen oluşturdular.

Baba Meftun Çınar, diğer çiftçi arkadaşlarının traktörüyle sünnet çocuğu gezdirmesi, daha sonra konvoy yapmaları ile onurlandıklarını belirterek "Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, hepsinin eline emeğine sağlık" diye belirtti.

Anne Sevil Çınar ise; "Gerçekten çok zevkli ve güzel konvoy oldu motorlarla çocuklar içinde çok çekici bir konvoy oldu. Herkese teşekkürler "diye belirtti.

Abla Elif Çınar ise traktörlerle gezmenin çok eğlenceli olduğunu anlatırken, yeğen Ahmet Enes Çınar; "Biz de çiftçilikle uğraştığımız için diğer çiftçi arkadaşlarımızla yardımlaşarak böyle bir düğün yaptık. Bence güzel oldu, biz sevdik, mutlu olduk. Herkese de böyle bir şeyi tavsiye ederiz " diye belirtti. Dede Seydi Ahmet Çınar ise;" Bugün çok mutluyum torunlarımın düğününde herkesin neşeli mutlu olduğunu dilerim "diye belirtti.

Düğüne katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ise; 'Çınar ailesi, Meftun, İdris, Mehmet Ali kardeşlerimiz ve çocukları özellikle Kırka'mızın ileri gelen çiftçilerinden oldukları için arkadaşları da çiftçilik ruhu ile bugün traktörle bir konvoy oluştu. Bu da güzel bir görüntü haline getirdi düğünü. O yüzden ben hem kendilerine hayırlı olsun diyorum" diye belirtti.

Geç saate kadar süren eğlence Kırka halkı ve misafirler gönüllerince eğlendiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Traktör Konvoyuyla Sünnet Düğünü Coşkusu - Son Dakika

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