Eskişehir\'de Tramvay Hatlarındaki Ağaçlar Budandı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ekipleri, tramvay hatları güzergahı boyunca belirli bölgelerde bulunan ağaçların dallarının risk oluşturması nedeniyle budama çalışması yaptı.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlardaki ağaçların budama işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak tramvay hatları güzergahı boyunca belirli bölgelerde bulunan ağaçların dallarının tramvay katener hatlarına yaklaştığı ve belirli bölgelerde temas ettiği belirlendi.

Teknik emniyet anlamında risk oluşturan durum sebebiyle Park Bahçeler ekipleri gece saatlerinde ağaç budama çalışması yaptı. Çalışma ile olası aksamaların da önüne geçilmiş oldu. Ekipler gece boyunca çalışırken, yapılan temizlik uygulamasının ardından tramvay seferleri yeni günde sorunsuz olarak başladı.